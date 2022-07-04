Gilisoft Slideshow Maker - простой в использовании, но мощный конвертер фотографий в видео, который позволяет преобразовать статическое изображение в динамичное слайд-шоу, оптимизируя выходной видео файл для воспроизведения на iPod, iPad, iPhone, PSP, Blackberry, Archos, Zune и пр., накладывая фоновую музыку из импортированных аудиозаписей, добавляя эффекты перехода между изображениями, регулируя ориентацию и последовательность отображения импортированных фотографий.

С помощью SlideShow Maker вы можете объединить ваши фотографии и видео с музыкой и 2D/3D эффектами перехода. Можно легко превратить ваши коллекции фотографий в персонализированные видео в формате AVI, MP4, H.264/AVC, MOV.

Возможности Gilisoft Slideshow Maker: