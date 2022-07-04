Gilisoft Slideshow Maker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|12.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,33 Мб
Gilisoft Slideshow Maker - простой в использовании, но мощный конвертер фотографий в видео, который позволяет преобразовать статическое изображение в динамичное слайд-шоу, оптимизируя выходной видео файл для воспроизведения на iPod, iPad, iPhone, PSP, Blackberry, Archos, Zune и пр., накладывая фоновую музыку из импортированных аудиозаписей, добавляя эффекты перехода между изображениями, регулируя ориентацию и последовательность отображения импортированных фотографий.
С помощью SlideShow Maker вы можете объединить ваши фотографии и видео с музыкой и 2D/3D эффектами перехода. Можно легко превратить ваши коллекции фотографий в персонализированные видео в формате AVI, MP4, H.264/AVC, MOV.
Возможности Gilisoft Slideshow Maker:
- Конвертация фото и видео в слайд-шоу, экспорт слайд-шоу в 720P и 1080P HD видео.
- Поддержка распространенных видео форматов, таких как WMV, MOV, MP4, AVI и пр.
- Поддержка всех графических форматов изображений: jpg, jpeg, bmp, png, tif, tiff, webp, tga, wdp, hdp, jxr, pef, dng, crw, nef, cr2, mrw, rw2, orf, x3f, arw, kdc, nrw, dcr, sr2, raf.
- Поддержка более 300 различных эффектов перехода 2D/3D видео.
- Поддержка различных аудиоформатов MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, AU.
- Множество готовых тем для создания видео слайд-шоу, а также поддерживает создание начальных титров и рамок, фильтров, водяных знаков.
- Потрясающие переходы и эффекты для фотографий
- Полная оптимизация фотографий
- Конвертация фото в видео для YouTube, Facebook, MySpace.
- Подготовка к воспроизведению на мобильных устройствах или DVD.
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