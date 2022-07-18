IPPathTableView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:56 Кб
IPPathTableView скриншот № 1

IPPathTableView - портативный инструмент для ОС Windows, который отображает таблицу IP-путей вашего локального компьютера. Для каждой записи отображается следующая информация: Источник, Пункт назначения, Следующий переход, MTЕ, Доступность, Имя адаптера, Имя соединения, Скорость передачи/приема по каналу.

Таблица IP-путей содержит список всех IP-адресов, к которым недавно подключился ваш компьютер. Присутствует возможность экспортировать результаты в виде HTML-отчета.

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