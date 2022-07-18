IPPathTableView - портативный инструмент для ОС Windows, который отображает таблицу IP-путей вашего локального компьютера. Для каждой записи отображается следующая информация: Источник, Пункт назначения, Следующий переход, MTЕ, Доступность, Имя адаптера, Имя соединения, Скорость передачи/приема по каналу.

Таблица IP-путей содержит список всех IP-адресов, к которым недавно подключился ваш компьютер. Присутствует возможность экспортировать результаты в виде HTML-отчета.