IPPathTableView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|56 Кб
IPPathTableView - портативный инструмент для ОС Windows, который отображает таблицу IP-путей вашего локального компьютера. Для каждой записи отображается следующая информация: Источник, Пункт назначения, Следующий переход, MTЕ, Доступность, Имя адаптера, Имя соединения, Скорость передачи/приема по каналу.
Таблица IP-путей содержит список всех IP-адресов, к которым недавно подключился ваш компьютер. Присутствует возможность экспортировать результаты в виде HTML-отчета.
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