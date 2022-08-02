Lookup Assistant для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.0.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SphinxSoftware
|Категория:
|Поиск информации
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,35 Мб
Lookup Assistant позволяет получить свободный доступ к любому ресурсу онлайн-поиска одним щелчком мыши практически в любом приложении.
Lookup Assistant позволяет одним щелчком мыши получить доступ к определениям словарей, статьям энциклопедий и любым другим сторонним онлайн-ресурсам, которые вы можете настроить самостоятельно. Также программа выполняет простые арифметические вычисления по формулам, на которые вы нажимаете.
Результаты отображаются в пристыкованной панели с несколькими вкладками с поддержкой истории поиска. Lookup Assistant отображает контекстное меню ресурсов для поиска непосредственно внутри приложений.
Особенности Lookup Assistant:
- Поиск одним щелчком мыши практически в любом приложении.
- Доступ к определениям свободного словаря и статьям энциклопедии.
- Поиск нескольких сайтов одним щелчком мыши (группы поиска).
- Настраиваемые горячие клавиши для каждого поиска.
- Настраиваемый универсальный доступ к любому ресурсу поиска в Интернете.
- Поддержка истории поиска.
- Прикрепленная панель, отображающая результаты поиска.
- Простой мастер для настройки новых ресурсов онлайн-поиска.
- Арифметические вычисления одним щелчком мыши с функцией "результат на панели".
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Отзывы о программе Lookup Assistant
Admin
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