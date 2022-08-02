Lookup Assistant для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.0.23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск информации
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,35 Мб
Lookup Assistant скриншот № 1
Lookup Assistant скриншот № 2
Lookup Assistant скриншот № 3
Lookup Assistant скриншот № 4

Lookup Assistant позволяет получить свободный доступ к любому ресурсу онлайн-поиска одним щелчком мыши практически в любом приложении.

Lookup Assistant позволяет одним щелчком мыши получить доступ к определениям словарей, статьям энциклопедий и любым другим сторонним онлайн-ресурсам, которые вы можете настроить самостоятельно. Также программа выполняет простые арифметические вычисления по формулам, на которые вы нажимаете.

Результаты отображаются в пристыкованной панели с несколькими вкладками с поддержкой истории поиска. Lookup Assistant отображает контекстное меню ресурсов для поиска непосредственно внутри приложений.

Особенности Lookup Assistant:

  • Поиск одним щелчком мыши практически в любом приложении.
  • Доступ к определениям свободного словаря и статьям энциклопедии.
  • Поиск нескольких сайтов одним щелчком мыши (группы поиска).
  • Настраиваемые горячие клавиши для каждого поиска.
  • Настраиваемый универсальный доступ к любому ресурсу поиска в Интернете.
  • Поддержка истории поиска.
  • Прикрепленная панель, отображающая результаты поиска.
  • Простой мастер для настройки новых ресурсов онлайн-поиска.
  • Арифметические вычисления одним щелчком мыши с функцией "результат на панели".
ТОП-сегодня раздела "Поиск информации"
 

скачать VKontakte.DJVKontakte.DJ 3.96

Vkontakte.DJ - удобная программа для скачивания музыки и видео из социальной сети ВКонтакте...

скачать Advego PlagiatusAdvego Plagiatus 3.0.19

Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого...

скачать Etxt АнтиплагиатEtxt Антиплагиат 4.113.0.0

Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов....

скачать Drom MonitorDrom Monitor 1.0

Drom Monitor - программа для автоматического поиска объявлений, позволяющая осуществлять...

скачать NumberStealNumberSteal 1.0

NumberSteal - удобный универсальный инструмент, позволяющий получить номера телефонов пользователей социальной сети Вконтакте...

скачать UltraParsUltraPars 1.0.2

UltraPars - программа для массового поиска людей в социальной сети ВКонтакте, позволяющая...

Отзывы о программе Lookup Assistant

Admin

Отзывов о программе Lookup Assistant 3.2.0.23 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв