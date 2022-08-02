Lookup Assistant позволяет получить свободный доступ к любому ресурсу онлайн-поиска одним щелчком мыши практически в любом приложении.

Lookup Assistant позволяет одним щелчком мыши получить доступ к определениям словарей, статьям энциклопедий и любым другим сторонним онлайн-ресурсам, которые вы можете настроить самостоятельно. Также программа выполняет простые арифметические вычисления по формулам, на которые вы нажимаете.

Результаты отображаются в пристыкованной панели с несколькими вкладками с поддержкой истории поиска. Lookup Assistant отображает контекстное меню ресурсов для поиска непосредственно внутри приложений.

Особенности Lookup Assistant: