ESET Endpoint Encryption для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.1.2.27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ESET, LLC
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,75 Мб
ESET Endpoint Encryption - инструмент для шифрования и защиты данных от утечки или несанкционированного доступа, использующий движок DESlock+, и позволяющий организовать надёжное шифрование данных, которое предотвращает утечки данных и соответствует современным требованиям конфиденциальности.
Внедрение и настройка приложения не занимает много времени и не требует каких-либо действий от обычных пользователей. Также, отпадает необходимость в содержании отдельного сервера с шифрующим программным обеспечением.
Особенности ESET Endpoint Encryption:
- Поддержка алгоритмов и стандартов AES 256 bit, AES 128 bit, SHA 256 bit, SHA1 160 bit, RSA 1024 bit, Triple DES 112 bit, Blowfish 128 bit.
- Централизованное управления всеми устройствами и ключами шифрования по безопасному HTTPS подключению.
- Шифрование файлов и папок, сменных носителей, электронных писем.
- Современные алгоритмы и стандарты для создания надежных ключей.
- Плагин Outlook для электронной почты и вложений.
- Отсутствие необходимости в дополнительных физических серверах, дополнительном оборудовании и чипах ТРМ.
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...
Отзывы о программе ESET Endpoint Encryption
Admin
Отзывов о программе ESET Endpoint Encryption 5.1.2.27 пока нет, можете добавить...