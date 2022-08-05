ESET Endpoint Encryption для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.1.2.27 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,75 Мб
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ESET Endpoint Encryption - инструмент для шифрования и защиты данных от утечки или несанкционированного доступа, использующий движок DESlock+, и позволяющий организовать надёжное шифрование данных, которое предотвращает утечки данных и соответствует современным требованиям конфиденциальности.

Внедрение и настройка приложения не занимает много времени и не требует каких-либо действий от обычных пользователей. Также, отпадает необходимость в содержании отдельного сервера с шифрующим программным обеспечением.

Особенности ESET Endpoint Encryption:

  • Поддержка алгоритмов и стандартов AES 256 bit, AES 128 bit, SHA 256 bit, SHA1 160 bit, RSA 1024 bit, Triple DES 112 bit, Blowfish 128 bit.
  • Централизованное управления всеми устройствами и ключами шифрования по безопасному HTTPS подключению.
  • Шифрование файлов и папок, сменных носителей, электронных писем.
  • Современные алгоритмы и стандарты для создания надежных ключей.
  • Плагин Outlook для электронной почты и вложений.
  • Отсутствие необходимости в дополнительных физических серверах, дополнительном оборудовании и чипах ТРМ.
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