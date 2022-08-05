ESET Endpoint Encryption - инструмент для шифрования и защиты данных от утечки или несанкционированного доступа, использующий движок DESlock+, и позволяющий организовать надёжное шифрование данных, которое предотвращает утечки данных и соответствует современным требованиям конфиденциальности.

Внедрение и настройка приложения не занимает много времени и не требует каких-либо действий от обычных пользователей. Также, отпадает необходимость в содержании отдельного сервера с шифрующим программным обеспечением.

Особенности ESET Endpoint Encryption: