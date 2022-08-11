O&O FileBackup - это самый простой и удобный способ резервного копирования данных. Используйте автоматическое определение важных файлов для резервного копирования или выберите каталоги, содержащие важные данные, самостоятельно. После настройки в дальнейшем вам нужно будет только запускать резервное копирование и автоматически добавлять все новые и измененные файлы в существующие резервные копии.

Особенности O&O FileBackup: