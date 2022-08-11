O&O FileBackup для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2.1.1375 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|O&O Software GmbH
|Категории:
|Восстановление данных - Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,77 Мб
O&O FileBackup - это самый простой и удобный способ резервного копирования данных. Используйте автоматическое определение важных файлов для резервного копирования или выберите каталоги, содержащие важные данные, самостоятельно. После настройки в дальнейшем вам нужно будет только запускать резервное копирование и автоматически добавлять все новые и измененные файлы в существующие резервные копии.
Особенности O&O FileBackup:
- Резервное копирование и восстановление данных с помощью помощника.
- Ручной выбор целевых каталогов.
- Автоматический выбор каталогов и типов файлов для резервного копирования.
- Полное и автоматическое резервное копирование всех выбранных файлов.
- Автоматическое обнаружение новых и измененных файлов.
- Определение фильтров файлов для резервного копирования.
- Подробное протоколирование резервного копирования и восстановления.
- Списки исключений, например, для исключения системных каталогов и файлов.
- Возможность определения минимального и максимального размера файла для резервного копирования.
- Составление расписания для автоматического резервного копирования в определенное время.
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