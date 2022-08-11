O&O FileBackup для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:30 дней
Версия:2.1.1375 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Восстановление данных - Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,77 Мб
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O&O FileBackup - это самый простой и удобный способ резервного копирования данных. Используйте автоматическое определение важных файлов для резервного копирования или выберите каталоги, содержащие важные данные, самостоятельно. После настройки в дальнейшем вам нужно будет только запускать резервное копирование и автоматически добавлять все новые и измененные файлы в существующие резервные копии.

Особенности O&O FileBackup:

  • Резервное копирование и восстановление данных с помощью помощника.
  • Ручной выбор целевых каталогов.
  • Автоматический выбор каталогов и типов файлов для резервного копирования.
  • Полное и автоматическое резервное копирование всех выбранных файлов.
  • Автоматическое обнаружение новых и измененных файлов.
  • Определение фильтров файлов для резервного копирования.
  • Подробное протоколирование резервного копирования и восстановления.
  • Списки исключений, например, для исключения системных каталогов и файлов.
  • Возможность определения минимального и максимального размера файла для резервного копирования.
  • Составление расписания для автоматического резервного копирования в определенное время.

 

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