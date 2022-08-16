EasyBackup для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2022.12.08 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,74 Мб
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EasyBackup - это идеальное решение для резервного копирования, которое позволяет автоматически создавать резервные копии данных. Как только к компьютеру подключается заранее определенный USB-накопитель или внешний жесткий диск, носитель распознается и начинается резервное копирование.

В идеальном случае EasyBackup даже не нужно настраивать - личные папки, такие как документы, фотографии, музыка и т.д., выбираются для резервного копирования во время вашего отсутствия. Дополнительные папки могут быть добавлены в список резервного копирования одним щелчком мыши. В принципе, достаточно вставить в компьютер USB-накопитель или подключить внешний жесткий диск - и новая резервная копия будет автоматически создана в фоновом режиме. Благодаря современной технологии программа автоматически распознает носитель, предназначенный для резервного копирования.

Поскольку носитель не подключен к компьютеру постоянно, данные не могут быть повреждены вирусом. Это защищает от программ-вымогателей и делает резервное копирование особенно безопасным. Благодаря технологии современного поколения EasyBackup использует сенсационно мало места для хранения данных. EasyBackup можно использовать в любое время и в любом месте без необходимости предварительно устанавливать что-либо на устройство.

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Отзывы о программе EasyBackup

Admin

Отзывов о программе EasyBackup 2022.12.08 пока нет, можете добавить...

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