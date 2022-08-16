EasyBackup для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022.12.08 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,74 Мб
EasyBackup - это идеальное решение для резервного копирования, которое позволяет автоматически создавать резервные копии данных. Как только к компьютеру подключается заранее определенный USB-накопитель или внешний жесткий диск, носитель распознается и начинается резервное копирование.
В идеальном случае EasyBackup даже не нужно настраивать - личные папки, такие как документы, фотографии, музыка и т.д., выбираются для резервного копирования во время вашего отсутствия. Дополнительные папки могут быть добавлены в список резервного копирования одним щелчком мыши. В принципе, достаточно вставить в компьютер USB-накопитель или подключить внешний жесткий диск - и новая резервная копия будет автоматически создана в фоновом режиме. Благодаря современной технологии программа автоматически распознает носитель, предназначенный для резервного копирования.
Поскольку носитель не подключен к компьютеру постоянно, данные не могут быть повреждены вирусом. Это защищает от программ-вымогателей и делает резервное копирование особенно безопасным. Благодаря технологии современного поколения EasyBackup использует сенсационно мало места для хранения данных. EasyBackup можно использовать в любое время и в любом месте без необходимости предварительно устанавливать что-либо на устройство.
Acronis True Image 2021 25.8.1.39216
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...
WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...
Paragon Hard Disk Manager 16.5
Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...
HDClone X.3 12.0.8 Free Edition
HDClone Free Edition - бесплатная программа для создания резервных копий и образов с физических и...
AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...
Отзывы о программе EasyBackup
Admin
Отзывов о программе EasyBackup 2022.12.08 пока нет, можете добавить...