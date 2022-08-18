FileFusion - это инновационный инструмент, который освобождает до 31% дискового пространства даже на уже очищенных жестких дисках, используя для этого фирменную технологию. На каждом ПК есть множество дубликатов файлов, например, изображений или системных файлов. Это происходит со временем само по себе, а также генерируется самой Windows. Каждый файл располагается на жестком диске, занимая свободное дисковое пространство. Инновационная технология FileFusion меняет этот неэффективный подход благодаря трехэтапному процессу дедупликации.

На первом этапе FileFusion начинает анализ всех файлов, находящихся на жестком диске. Программа создает цифровой отпечаток для каждого файла и сравнивает его со всеми остальными файлами, чтобы найти дубликаты. Даже если идентичный файл назван по-другому, FileFusion знает, что он уже существует в другом месте на жестком диске. После того как приложение выявляет дубликаты, оно удаляет место на жестком диске, а вместо него создает жесткую ссылку, указывающую на оставшийся файл. Вы не заметите никакой разницы в ежедневном использовании компьютера. Наоборот, свободного места станет намного больше. Утилита делает все это автоматически в фоновом режиме. Вам нужно только включить FileFusion. Затем жесткий диск анализируется, и очистка выполняется автоматически. При желании вы можете вывести список дубликатов и самостоятельно решить, какие из них должны быть обработаны утилитой.