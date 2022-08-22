Abelssoft AntiLogger для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €19.90
Ограничение:30 дней
Версия:2022.6.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,14 Мб
Abelssoft AntiLogger скриншот № 1

Abelssoft AntiLogger - программа безопасности, которая позволяет обнаружить и обезвредить кейлоггеры прежде, чем они получат конфиденциальные данные пользователя. Данная программа для Windows работает постоянно и незаметно в фоновом режиме, наблюдая за компьютером пользователя. Ее цель - немедленно обнаружить присутствие кейлоггеров, а затем с помощью уведомления мгновенно оповестить пользователя.

В программе пользователь может просмотреть список процессов, запущенных на его компьютере, и увидеть, не являются ли они потенциально опасным программым обеспечением. Подозрительные процессы могут быть немедленно и навсегда остановлены. В то же время процессы, ошибочно идентифицированные как вредоносное ПО, будут помещены в список "не вредоносных программ" для предотвращения дальнейших ложных срабатываний.

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