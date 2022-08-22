Abelssoft AntiLogger для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €19.90
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2022.6.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,14 Мб
Abelssoft AntiLogger - программа безопасности, которая позволяет обнаружить и обезвредить кейлоггеры прежде, чем они получат конфиденциальные данные пользователя. Данная программа для Windows работает постоянно и незаметно в фоновом режиме, наблюдая за компьютером пользователя. Ее цель - немедленно обнаружить присутствие кейлоггеров, а затем с помощью уведомления мгновенно оповестить пользователя.
В программе пользователь может просмотреть список процессов, запущенных на его компьютере, и увидеть, не являются ли они потенциально опасным программым обеспечением. Подозрительные процессы могут быть немедленно и навсегда остановлены. В то же время процессы, ошибочно идентифицированные как вредоносное ПО, будут помещены в список "не вредоносных программ" для предотвращения дальнейших ложных срабатываний.
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