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Manage Speculative Execution Settings Script для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11 Кб
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Manage Speculative Execution Settings Script - бесплатная утилита, которая упрощает проверку и управление статусом защиты от спекулятивного выполнения в вашей системе, а также включает защиту против различных уязвимостей. Этот пакетный скрипт предлагает десять, удобно сгруппированных, различных опций, включая Check Speculative Execution Protection Status, Enable Mitigations for Speculative Bypass, Spectre Variant 2, Meltdown и другие.

После запуска все, что вам нужно сделать, это выбрать операцию, которую вы хотите выполнить, выбрав ее соответствующий номер. Целью скрипта Manage Speculative Execution Settings Script является упрощение управлением статусом защиты от уязвимостей спекулятивного исполнения в вашей системе Windows.

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