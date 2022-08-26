ScreenVideo для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €29.90
Ограничение:30 дней
Версия:2022.5.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:35,18 Мб
ScreenVideo скриншот № 1
ScreenVideo скриншот № 2
ScreenVideo скриншот № 3
ScreenVideo скриншот № 4

ScreenVideo - очень простой в использовании инструмент для захвата экрана, позволяющий снимать либо весь экран, либо только его часть. Функция управления с интеграцией "картинка в картинке" еще больше улучшает конечный результат, благодаря чему можно создавать презентации или учебные материалы для вашей домашней страницы или для YouTube в разрешении до 4K и придать им индивидуальности.

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области скринкастинга или впервые создаете видео с рабочего стола, ScreenVideo предлагает вам интуитивно понятное управление и все необходимые функции для записей любого уровня сложности.

ScreenVideo берет звук для видео либо с веб-камеры, либо с микрофона, подключенного к компьютеру, либо непосредственно из системы. После того как готов конечный результат, его можно сохранить в различных разрешениях вплоть до Full HD и 4K. Это важно для того, чтобы фильмы можно было воспроизводить в высоком качестве на больших экранах или современных мониторах и телевизорах.

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Отзывы о программе ScreenVideo

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Отзывов о программе ScreenVideo 2022.5.03 пока нет, можете добавить...

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