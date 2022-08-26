ScreenVideo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €29.90
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2022.5.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|35,18 Мб
ScreenVideo - очень простой в использовании инструмент для захвата экрана, позволяющий снимать либо весь экран, либо только его часть. Функция управления с интеграцией "картинка в картинке" еще больше улучшает конечный результат, благодаря чему можно создавать презентации или учебные материалы для вашей домашней страницы или для YouTube в разрешении до 4K и придать им индивидуальности.
Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области скринкастинга или впервые создаете видео с рабочего стола, ScreenVideo предлагает вам интуитивно понятное управление и все необходимые функции для записей любого уровня сложности.
ScreenVideo берет звук для видео либо с веб-камеры, либо с микрофона, подключенного к компьютеру, либо непосредственно из системы. После того как готов конечный результат, его можно сохранить в различных разрешениях вплоть до Full HD и 4K. Это важно для того, чтобы фильмы можно было воспроизводить в высоком качестве на больших экранах или современных мониторах и телевизорах.
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить...
Экранные ножницы 2.6 сборка 1566
Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора...
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое...
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и...
QIP Shot - программа для получения видео и снимков с экрана монитора. Позволяет быстро и...
Отзывы о программе ScreenVideo
Admin
Отзывов о программе ScreenVideo 2022.5.03 пока нет, можете добавить...