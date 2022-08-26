ScreenVideo - очень простой в использовании инструмент для захвата экрана, позволяющий снимать либо весь экран, либо только его часть. Функция управления с интеграцией "картинка в картинке" еще больше улучшает конечный результат, благодаря чему можно создавать презентации или учебные материалы для вашей домашней страницы или для YouTube в разрешении до 4K и придать им индивидуальности.

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области скринкастинга или впервые создаете видео с рабочего стола, ScreenVideo предлагает вам интуитивно понятное управление и все необходимые функции для записей любого уровня сложности.

ScreenVideo берет звук для видео либо с веб-камеры, либо с микрофона, подключенного к компьютеру, либо непосредственно из системы. После того как готов конечный результат, его можно сохранить в различных разрешениях вплоть до Full HD и 4K. Это важно для того, чтобы фильмы можно было воспроизводить в высоком качестве на больших экранах или современных мониторах и телевизорах.