MP3 cutter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €14.90
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|8.8.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,71 Мб
MP3 cutter - простой в использовании инструмент для редактирования MP3-файлов, с помощью которого можно вырезать из MP3-файла фрагменты или работать с эффектами затухания. Помимо формата MP3 поддерживаются также следующие форматы: WAVE, OGG, FLAC, AAC и WMA.
Пользователь может отметить определенные области в волновой структуре щелчком мыши, чтобы вырезать или обрезать их. Например вступление может быть удалено так же безопасно, как и посторонние звуки или несколько секунд тишины в конце песни. Также можно работать с эффектами Fade-in и Fade-out. Таким образом, самые важные фильтры доступны каждому пользователю всего за несколько кликов. Результат можно сохранить в новом MP3-файле с помощью кнопки "Экспорт".
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Отзывы о программе MP3 cutter
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