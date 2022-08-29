MP3 cutter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €14.90
Ограничение:30 дней
Версия:8.8.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,71 Мб
MP3 cutter скриншот № 1
MP3 cutter скриншот № 2

MP3 cutter - простой в использовании инструмент для редактирования MP3-файлов, с помощью которого можно вырезать из MP3-файла фрагменты или работать с эффектами затухания. Помимо формата MP3 поддерживаются также следующие форматы: WAVE, OGG, FLAC, AAC и WMA.

Пользователь может отметить определенные области в волновой структуре щелчком мыши, чтобы вырезать или обрезать их. Например вступление может быть удалено так же безопасно, как и посторонние звуки или несколько секунд тишины в конце песни. Также можно работать с эффектами Fade-in и Fade-out. Таким образом, самые важные фильтры доступны каждому пользователю всего за несколько кликов. Результат можно сохранить в новом MP3-файле с помощью кнопки "Экспорт".

 

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