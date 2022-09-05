Recordify для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022.7.08 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|40,09 Мб
Recordify - программа способна записывать все, что выходит из динамиков вашего компьютера. Таким образом, можно без проблем записывать музыкальные треки из потоковых сервисов, таких как Spotify или Amazon Music, чтобы сохранить их на ПК в виде MP3-файлов. Также можно записывать аудиоспектакли из онлайн-медиатеки или звуковые файлы из видеороликов YouTube.
Recordify - это кассетный магнитофон для ПК с Windows. Все, что воспроизводится на компьютере, может быть также записано. Одним щелчком мыши пользователь запускает функцию записи, а также отменяет ее. Эта функция записи стереомиксов может использоваться для записи и сохранения звуковой дорожки видеороликов YouTube.
Recordify вырезает отдельные песни из потока, сохраняя при этом ID3-теги. В итоге вы получаете идеальные музыкальные файлы, которые можно перенести в собственную коллекцию в формате MP3, WAV или FLAC.
Особенности Recordify:
- Будь то одна песня или целый плейлист, Recordify может навсегда записать и загрузить все песни.
- Просто пробегите по списку воспроизведения, пока Recordify распознает каждую песню, присваивает имена ID3-тегам и сохраняет их по отдельности.
- Загружайте любимые песни прямо на жесткий диск и удобно копируйте их туда и обратно.
- Записанная музыка может быть сохранена в формате MP3, WAV или высококачественном файле FLAC.
- С помощью встроенного музыкального проигрывателя вы можете воспроизводить свою музыку непосредственно в Recordify без подключения к Интернету.
- С помощью Recordify вы можете легко записывать и хранить музыку из Spotify, Apple Music или даже Amazon.
- Качество музыки зависит от источника. Recordify поддерживает высокое качество аудио до 320 кбит/с.
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Отзывы о программе Recordify
Admin
Отзывов о программе Recordify 2022.7.08 пока нет, можете добавить...