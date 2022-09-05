Recordify - программа способна записывать все, что выходит из динамиков вашего компьютера. Таким образом, можно без проблем записывать музыкальные треки из потоковых сервисов, таких как Spotify или Amazon Music, чтобы сохранить их на ПК в виде MP3-файлов. Также можно записывать аудиоспектакли из онлайн-медиатеки или звуковые файлы из видеороликов YouTube.

Recordify - это кассетный магнитофон для ПК с Windows. Все, что воспроизводится на компьютере, может быть также записано. Одним щелчком мыши пользователь запускает функцию записи, а также отменяет ее. Эта функция записи стереомиксов может использоваться для записи и сохранения звуковой дорожки видеороликов YouTube.

Recordify вырезает отдельные песни из потока, сохраняя при этом ID3-теги. В итоге вы получаете идеальные музыкальные файлы, которые можно перенести в собственную коллекцию в формате MP3, WAV или FLAC.

Особенности Recordify: