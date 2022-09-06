Steganos Password Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|22.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Steganos GmbH
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|24,37 Мб
Steganos Password Manager - надежная программа для хранения паролей, логинов, данных о банковских счетах, картах и другой важной информации в защищенной базе. Присутствует встроенный генератор паролей, а также функция печати списка ваших паролей. Имеется фирменная функция Steganos PicPass, которая позволяет использовать определенную комбинацию изображений в качестве ключа к базе паролей.
Особенности Steganos Password Manager:
- Программа автоматически предлагает часто используемые имена пользователей.
- Возможность сортировки по надежности пароля.
- Помощник учетной записи помогает создать новую запись при регистрации в новом сервисе.
- Индикатор качества пароля.
- Плагины для Chrome, Firefox и Edge.
- Автозаполнение во всех браузерах и ваших любимых приложениях с помощью новых приложений для iOS и Android Password Manager.
- Упрощенная категоризация записей.
- Улучшенный поиск и новые возможности группировки.
- Высоконадежное шифрование: алгоритм шифрования надежно сохраняет все данные для входа в систему с помощью 256-битного шифрования AES.
- Хранит данные для входа в систему, кредитные карты и многое другое, а также создает надежные пароли для всего.
- Включает бесплатные приложения Steganos Password Manager для iOS и Android.
- Автоматическая синхронизация связки ключей с Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive или MagentaCLOUD.
- Прямой доступ к паролям из браузера с помощью плагинов для Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge.
- Двухфакторная аутентификация для ваших связок ключей (поддерживаются Authy, Microsoft Authenticator, Google Authenticator и другие).
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Admin
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