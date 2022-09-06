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Steganos Password Manager для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:22.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:24,37 Мб
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Steganos Password Manager - надежная программа для хранения паролей, логинов, данных о банковских счетах, картах и другой важной информации в защищенной базе. Присутствует встроенный генератор паролей, а также функция печати списка ваших паролей. Имеется фирменная функция Steganos PicPass, которая позволяет использовать определенную комбинацию изображений в качестве ключа к базе паролей.

Особенности Steganos Password Manager:

  • Программа автоматически предлагает часто используемые имена пользователей.
  • Возможность сортировки по надежности пароля.
  • Помощник учетной записи помогает создать новую запись при регистрации в новом сервисе.
  • Индикатор качества пароля.
  • Плагины для Chrome, Firefox и Edge.
  • Автозаполнение во всех браузерах и ваших любимых приложениях с помощью новых приложений для iOS и Android Password Manager.
  • Упрощенная категоризация записей.
  • Улучшенный поиск и новые возможности группировки.
  • Высоконадежное шифрование: алгоритм шифрования надежно сохраняет все данные для входа в систему с помощью 256-битного шифрования AES.
  • Хранит данные для входа в систему, кредитные карты и многое другое, а также создает надежные пароли для всего.
  • Включает бесплатные приложения Steganos Password Manager для iOS и Android.
  • Автоматическая синхронизация связки ключей с Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive или MagentaCLOUD.
  • Прямой доступ к паролям из браузера с помощью плагинов для Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge.
  • Двухфакторная аутентификация для ваших связок ключей (поддерживаются Authy, Microsoft Authenticator, Google Authenticator и другие).
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