Steganos Password Manager - надежная программа для хранения паролей, логинов, данных о банковских счетах, картах и другой важной информации в защищенной базе. Присутствует встроенный генератор паролей, а также функция печати списка ваших паролей. Имеется фирменная функция Steganos PicPass, которая позволяет использовать определенную комбинацию изображений в качестве ключа к базе паролей.

Особенности Steganos Password Manager: