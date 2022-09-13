Slideshow Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.36 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|1,97 Мб
Slideshow Creator - приложение для создания слайдшоу и видеоредактор. Программа оживит ваши фотографии, превратив их в видео и добавив фоновую музыку. Поддерживаются любые форматы изображений, включая JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, ICO, DIB, JFIF, EMF и GIF. Это отличный способ поделиться своими историями и воспоминаниями после свадьбы, дня рождения или выпускного. Кроме того, если у вас есть несколько видеоклипов, вы можете использовать Slideshow Creator для создания слайд-шоу, чтобы превратить их в свой собственный фильм.
Приложение включает различные функции редактирования видео, фото и музыки. Оно объединит ваши исходники в идеальное слайд-шоу. Для видео и фотографий вы можете настроить визуальные эффекты, такие как контрастность, насыщенность, яркость, оттенок, температура, оттенок, экспозиция и 3D LUT. Если ваши фотографии или видео не в правильном ракурсе, исправьте это с помощью функции поворота фото. Для больших видео функция Clip поможет вам разрезать видео на отдельные фрагменты, а затем при необходимости объединить вместе. Вы также можете обрезать видео пропорционально или свободно, чтобы удалить ненужные части.
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