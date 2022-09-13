Slideshow Creator - приложение для создания слайдшоу и видеоредактор. Программа оживит ваши фотографии, превратив их в видео и добавив фоновую музыку. Поддерживаются любые форматы изображений, включая JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, ICO, DIB, JFIF, EMF и GIF. Это отличный способ поделиться своими историями и воспоминаниями после свадьбы, дня рождения или выпускного. Кроме того, если у вас есть несколько видеоклипов, вы можете использовать Slideshow Creator для создания слайд-шоу, чтобы превратить их в свой собственный фильм.

Приложение включает различные функции редактирования видео, фото и музыки. Оно объединит ваши исходники в идеальное слайд-шоу. Для видео и фотографий вы можете настроить визуальные эффекты, такие как контрастность, насыщенность, яркость, оттенок, температура, оттенок, экспозиция и 3D LUT. Если ваши фотографии или видео не в правильном ракурсе, исправьте это с помощью функции поворота фото. Для больших видео функция Clip поможет вам разрезать видео на отдельные фрагменты, а затем при необходимости объединить вместе. Вы также можете обрезать видео пропорционально или свободно, чтобы удалить ненужные части.