Slideshow Creator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.36 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:1,97 Мб
Slideshow Creator скриншот № 1
Slideshow Creator скриншот № 2
Slideshow Creator скриншот № 3

Slideshow Creator - приложение для создания слайдшоу и видеоредактор. Программа оживит ваши фотографии, превратив их в видео и добавив фоновую музыку. Поддерживаются любые форматы изображений, включая JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, ICO, DIB, JFIF, EMF и GIF. Это отличный способ поделиться своими историями и воспоминаниями после свадьбы, дня рождения или выпускного. Кроме того, если у вас есть несколько видеоклипов, вы можете использовать Slideshow Creator для создания слайд-шоу, чтобы превратить их в свой собственный фильм.

Приложение включает различные функции редактирования видео, фото и музыки. Оно объединит ваши исходники в идеальное слайд-шоу. Для видео и фотографий вы можете настроить визуальные эффекты, такие как контрастность, насыщенность, яркость, оттенок, температура, оттенок, экспозиция и 3D LUT. Если ваши фотографии или видео не в правильном ракурсе, исправьте это с помощью функции поворота фото. Для больших видео функция Clip поможет вам разрезать видео на отдельные фрагменты, а затем при необходимости объединить вместе. Вы также можете обрезать видео пропорционально или свободно, чтобы удалить ненужные части.

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