Blu-ray Creator - программное обеспечение, которое позволяет вам создавать Blu-ray диск / папку / файл ISO с любым видео. Данное приложение позволяет создавать диски Blu-ray из любых популярных видеоформатов, таких как MP4, AVI, MOV, WMV и других, с высоким качеством видео, а также создавать папку Blu-ray или файл ISO с вашим собственным видео MKV, AVI, MP4, WMV, MXF. Также программа предоставляет несколько вариантов редактирования для редактирования видео и настройки выходных эффектов. Вы также можете добавить звуковую дорожку и субтитры.

Возможности Blu-ray Creator: