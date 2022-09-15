Blu-ray Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Запись
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48,52 Мб
Blu-ray Creator - программное обеспечение, которое позволяет вам создавать Blu-ray диск / папку / файл ISO с любым видео. Данное приложение позволяет создавать диски Blu-ray из любых популярных видеоформатов, таких как MP4, AVI, MOV, WMV и других, с высоким качеством видео, а также создавать папку Blu-ray или файл ISO с вашим собственным видео MKV, AVI, MP4, WMV, MXF. Также программа предоставляет несколько вариантов редактирования для редактирования видео и настройки выходных эффектов. Вы также можете добавить звуковую дорожку и субтитры.
Возможности Blu-ray Creator:
- Поддерживаются все форматы видео, включая HD-видео, такие как TS, M2TS, TP, TRP, MPG, MPEG, M4V, MP4, VOB, WMV, MXF и т.д.
- Предлагается два типа Blu-ray - BD-25 и БД-50. После записи диск Blu-ray можно воспроизводить на различных популярных проигрывателях Blu-ray, таких как PS3, Sony BDP-S5, Samsung BD-F, LG Electronics BP и т.д.
- Можно создать папку Blu-ray или файл ISO для будущего использования. Видео в любом формате, включая TS, M2TS, MKV, AVI, MP4, WMV, MXF и т.д.
- Редактирование звуковых дорожек и субтитров.
- Вставьте субтитры, добавив файл в форматах SRT, SSA и ASS.
- Возможность удалить ненужные части или обрезать их по сегментам, если видео слишком длинное.
- Наличие функции предварительного просмотра.
- Настройка выходных параметров, установив видеокодер, частоту кадров, битрейт, аудиоканал и т.д.
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Отзывы о программе Blu-ray Creator
Admin
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