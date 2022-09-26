Screenphoto - простая в использовании программа для захвата и редактирования скриншотов. Предоставляет широкий спектр опций захвата: скриншот конкретного окна, конкретного дисплея, со всех экранов, настраиваемого размера или нарисованной от руки фигуры. Также можно добавить надписи, обрезать его, нарисовать всякие линии и не только.

Присутствует возможность загрузить снимок экрана на сервер, отправить его по электронной почте, поделиться им через ссылку, через Facebook или Twitter или скопировать напрямую в буфер обмена.

Основные возможности Screenphoto: