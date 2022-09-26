Screenphoto для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €10.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2023 (v2023.8) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|11,38 Мб
Screenphoto - простая в использовании программа для захвата и редактирования скриншотов. Предоставляет широкий спектр опций захвата: скриншот конкретного окна, конкретного дисплея, со всех экранов, настраиваемого размера или нарисованной от руки фигуры. Также можно добавить надписи, обрезать его, нарисовать всякие линии и не только.
Присутствует возможность загрузить снимок экрана на сервер, отправить его по электронной почте, поделиться им через ссылку, через Facebook или Twitter или скопировать напрямую в буфер обмена.
Основные возможности Screenphoto:
- Создает скриншоты с помощью всего одного щелчка мыши.
- Поддержка множества форматов, включая PNG, JPG и PDF.
- Позволяет обмениваться скриншотами с друзьями, в том числе на Facebook и Twitter.
- Добавляет новые кнопки в окна приложения для создания снимков экрана.
- Захват целых веб-страниц с прокруткой.
- Простое редактирование изображения.
- Возможность распечатать скриншоты или скопировать их в буфер обмена для повторного использования.
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