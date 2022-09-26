Screenphoto для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €10.00
Ограничение:30 дней
Версия:2023 (v2023.8) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:11,38 Мб
Screenphoto скриншот № 1
Screenphoto скриншот № 2
Screenphoto скриншот № 3

Screenphoto - простая в использовании программа для захвата и редактирования скриншотов. Предоставляет широкий спектр опций захвата: скриншот конкретного окна, конкретного дисплея, со всех экранов, настраиваемого размера или нарисованной от руки фигуры. Также можно добавить надписи, обрезать его, нарисовать всякие линии и не только.

Присутствует возможность загрузить снимок экрана на сервер, отправить его по электронной почте, поделиться им через ссылку, через Facebook или Twitter или скопировать напрямую в буфер обмена.

Основные возможности Screenphoto:

  • Создает скриншоты с помощью всего одного щелчка мыши.
  • Поддержка множества форматов, включая PNG, JPG и PDF.
  • Позволяет обмениваться скриншотами с друзьями, в том числе на Facebook и Twitter.
  • Добавляет новые кнопки в окна приложения для создания снимков экрана.
  • Захват целых веб-страниц с прокруткой.
  • Простое редактирование изображения.
  • Возможность распечатать скриншоты или скопировать их в буфер обмена для повторного использования.
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Отзывы о программе Screenphoto

Admin

Отзывов о программе Screenphoto 2023 (v2023.8) пока нет, можете добавить...

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