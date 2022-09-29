Able Image Search для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:30 дней
Версия:3.22.9.23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,83 Мб
Able Image Search скриншот № 1
Able Image Search скриншот № 2
Able Image Search скриншот № 3

Able Image Search - программа позволяет легко и быстро находить нужные изображения и фотографии на компьютере по определенным параметрам (ширина и высота, размер, разрешение, ориентация, цветовой формат и т.д.). Доступны следующие фильтры: ориентация (пейзаж или портрет), ширина и высота, цветовой формат (True-color с альфа-каналом, истинный цвет, 256 цветов, черно-белый), размер файла, разрешение и т.д.

Поддерживаемые форматы изображений:

  • JPEG Bitmap (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jpe;*.jif)
  • TIFF Bitmap (*.tif;*.tiff;*.fax;*.g3n;*.g3f;*.xif)
  • CompuServe Bitmap (*.gif)
  • PaintBrush (*.pcx)
  • Windows Bitmap (*.bmp;*.dib;*.rle)
  • Значок Windows (*.ico)
  • Курсор Windows (*.cur)
  • Портативная сетевая графика (*.png)
  • Метафайл Windows (*.wmf)
  • Расширенный метафайл Windows (*.emf)
  • Targa Bitmap (*.tga;*.targa;*.vda;*.icb;*.vst;*.pix)
  • Portable Pixmap, GrayMap, BitMap (*.pxm;*.ppm;*.pgm;*.pbm)
  • Wireless Bitmap (*.wbmp)
  • JPEG2000 (*.jp2)
  • JPEG2000 Code Stream (*.j2k;*.jpc;*.j2c)
  • Многостраничный PCX (*.dcx)
  • Camera RAW (*.crw;*.cr2;*.nef;*.raw;*.pef;*.raf;*.x3f;*.bay;*.orf;*.srf;*.mrw;*.dcr)
  • Photoshop PSD (*.psd)
  • и т.д.
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Отзывы о программе Able Image Search

Admin

Отзывов о программе Able Image Search 3.22.9.23 пока нет, можете добавить...

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