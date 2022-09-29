Able Image Search - программа позволяет легко и быстро находить нужные изображения и фотографии на компьютере по определенным параметрам (ширина и высота, размер, разрешение, ориентация, цветовой формат и т.д.). Доступны следующие фильтры: ориентация (пейзаж или портрет), ширина и высота, цветовой формат (True-color с альфа-каналом, истинный цвет, 256 цветов, черно-белый), размер файла, разрешение и т.д.

Поддерживаемые форматы изображений: