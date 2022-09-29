Able Image Search для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|3.22.9.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,83 Мб
Able Image Search - программа позволяет легко и быстро находить нужные изображения и фотографии на компьютере по определенным параметрам (ширина и высота, размер, разрешение, ориентация, цветовой формат и т.д.). Доступны следующие фильтры: ориентация (пейзаж или портрет), ширина и высота, цветовой формат (True-color с альфа-каналом, истинный цвет, 256 цветов, черно-белый), размер файла, разрешение и т.д.
Поддерживаемые форматы изображений:
- JPEG Bitmap (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jpe;*.jif)
- TIFF Bitmap (*.tif;*.tiff;*.fax;*.g3n;*.g3f;*.xif)
- CompuServe Bitmap (*.gif)
- PaintBrush (*.pcx)
- Windows Bitmap (*.bmp;*.dib;*.rle)
- Значок Windows (*.ico)
- Курсор Windows (*.cur)
- Портативная сетевая графика (*.png)
- Метафайл Windows (*.wmf)
- Расширенный метафайл Windows (*.emf)
- Targa Bitmap (*.tga;*.targa;*.vda;*.icb;*.vst;*.pix)
- Portable Pixmap, GrayMap, BitMap (*.pxm;*.ppm;*.pgm;*.pbm)
- Wireless Bitmap (*.wbmp)
- JPEG2000 (*.jp2)
- JPEG2000 Code Stream (*.j2k;*.jpc;*.j2c)
- Многостраничный PCX (*.dcx)
- Camera RAW (*.crw;*.cr2;*.nef;*.raw;*.pef;*.raf;*.x3f;*.bay;*.orf;*.srf;*.mrw;*.dcr)
- Photoshop PSD (*.psd)
- и т.д.
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Отзывы о программе Able Image Search
Admin
Отзывов о программе Able Image Search 3.22.9.23 пока нет, можете добавить...