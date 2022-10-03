Able Photo Resizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2.21.7.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,91 Мб
Able Photo Resizer - программа для изменения размера фотографий и изображений. Photo Resizer позволяет пакетно изменять размер изображений для отправки по электронной почте или публикации в Интернете, или просто для экономии места на жестком диске, или по любой другой причине.
С его помощью можно увеличить маленькое изображение для лучшего просмотра, используя различные фильтры для достижения оптимального результата. Приложение позволяет принудительно задать ширину или высоту и сохранить пропорции, либо задать фиксированные размеры изображения. Кроме того, программа может переименовывать файлы и многое другое.
Также Photo Resizer может сохранять или удалять всю информацию о метаданных (Jpg EXIF, Tiff Tags и т.д.). Большинство камер добавляют к фотографии информацию о диафрагме, освещении, комментарии и многое другое. Вы можете удалить ее, чтобы еще больше уменьшить размер файла.
Able Photo Resizer поддерживает более 60 форматов файлов фотографий, включая JPEG, JPG, GIF, PCX, DCX, TIF, TIFF, BMP, WBMP, RLE, DIB, ICO, CUR, PNG, EMF, WMF, TGA, VDA, ICB, PCD, PIX, PGM, PPM, PSD, PSP, SGI, JPEG200, RAW (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, X3F, BAY, ORF, SRF, MRW, DCR, SR2, DNG, ARW) и др.
Программа предлагает несколько различных методов изменения размера на выбор и может автоматически распознавать размеры изображений для расчета оптимального размера.
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Admin
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