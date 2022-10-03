Able Photo SlideShow для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.22.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41,01 Мб
Able Photo SlideShow - приложение для создания слайдшоу. Программа очень проста в использовании: достаточно выбрать необходимые файлы, указать как долго показать каждую картину, выбрать эффекты перехода и готово. Если изображение слишком большое или маленькое для вашего экрана, программа поможет растянуть или сжать его, сохраняя пропорции.
Особенности Able Photo SlideShow:
- Загрузка различных форматов изображений, включая tif, tiff, fax, gif, jpg, jpeg, jpe, pcx, bmp, dib, rle, ico, cur, png, wmf и пр.
- Более 200 эффектов перехода.
- Полноэкранный режим.
- Предварительный просмотр изображения при загрузке в список.
- Менеджер проектов.
- Создание проекта в виде EXE файла (включает в себя все изображения с описанием, музыку и все настройки программы) или SCR (хранитель экрана).
- Все изображения центрируются при отображении.
- Сортировка по имени и по дате.
- Редактор Изображений, позволяющий просматривать и редактировать изображения (удалять, переносить, копировать, переименовывать, отправлять по почте e-mail, список избранных изображений и пр.
- Удаление эффекта красных глаз.
- Настройка цветности.
- Три режима печати.
- Автоматический выбор оптимальной ориентации при печати.
- Функции для манипуляций с изображениями - поворот, зеркальное отражение, обрезка, изменение размера и др.
- Web галерея.
- Просмотр выбранных или всех файлов в текущей папке.
- Настройка задержки показа.
- Фон ввиде заливки чистым цветом или выбор изображения.
- Настройка длительности перехода.
- И многое другое...
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Отзывы о программе Able Photo SlideShow
Admin
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