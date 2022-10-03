Able Photo SlideShow - приложение для создания слайдшоу. Программа очень проста в использовании: достаточно выбрать необходимые файлы, указать как долго показать каждую картину, выбрать эффекты перехода и готово. Если изображение слишком большое или маленькое для вашего экрана, программа поможет растянуть или сжать его, сохраняя пропорции.

Особенности Able Photo SlideShow: