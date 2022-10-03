Able Photo SlideShow для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.22.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41,01 Мб
Able Photo SlideShow скриншот № 1
Able Photo SlideShow скриншот № 2
Able Photo SlideShow скриншот № 3
Able Photo SlideShow скриншот № 4

Able Photo SlideShow - приложение для создания слайдшоу. Программа очень проста в использовании: достаточно выбрать необходимые файлы, указать как долго показать каждую картину, выбрать эффекты перехода и готово. Если изображение слишком большое или маленькое для вашего экрана, программа поможет растянуть или сжать его, сохраняя пропорции.

Особенности Able Photo SlideShow:

  • Загрузка различных форматов изображений, включая tif, tiff, fax, gif, jpg, jpeg, jpe, pcx, bmp, dib, rle, ico, cur, png, wmf и пр.
  • Более 200 эффектов перехода.
  • Полноэкранный режим.
  • Предварительный просмотр изображения при загрузке в список.
  • Менеджер проектов.
  • Создание проекта в виде EXE файла (включает в себя все изображения с описанием, музыку и все настройки программы) или SCR (хранитель экрана).
  • Все изображения центрируются при отображении.
  • Сортировка по имени и по дате.
  • Редактор Изображений, позволяющий просматривать и редактировать изображения (удалять, переносить, копировать, переименовывать, отправлять по почте e-mail, список избранных изображений и пр.
  • Удаление эффекта красных глаз.
  • Настройка цветности.
  • Три режима печати.
  • Автоматический выбор оптимальной ориентации при печати.
  • Функции для манипуляций с изображениями - поворот, зеркальное отражение, обрезка, изменение размера и др.
  • Web галерея.
  • Просмотр выбранных или всех файлов в текущей папке.
  • Настройка задержки показа.
  • Фон ввиде заливки чистым цветом или выбор изображения.
  • Настройка длительности перехода.
  • И многое другое...
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать CanvaCanva 1.47.0

Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...

скачать КОМПАС-3DКОМПАС-3D 19.0

Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 20.0.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать GIMPGIMP 2.10.32 stable / 2.99.10 dev

GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...

скачать Epic PenEpic Pen 3.11.17

Небольшая бесплатная утилита, позволяющая рисовать в любом окне открытого приложения или...

скачать Snap CameraSnap Camera 1.16.0

Приложение, которое позволяет накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя...

Отзывы о программе Able Photo SlideShow

Admin

Отзывов о программе Able Photo SlideShow 2.22.8.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв