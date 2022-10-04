Able Tiff Annotations - программа для просмотра, редактирования, печати, сохранения, конвертирования и преобразования изображений в форматы FAX, TIF (TIFF), PDF, DCX, EPS, PS, AI , DICOM (для Windows Vista, XP и более старых систем). Среди других возможностей: инструменты автоматической обработки изображений, полезные для корректировки отсканированных изображений; возможность просмотра и редактирования аннотаций изображений Wang или Kodak; работа с факсимильными изображениями с различным горизонтальным и вертикальным разрешением DPI; пакетная обработка.

Инструмент аннотации (объект: выделение, линия, рамка, эллипс, изображение, текст, линейка, полилиния (открытый многоугольник), также хорошо подходит для рисования свободной рукой, измерение угла, memo - многострочный текст, текстовый объект с датой и/или временем, штамп). Работает со стандартными документами визуализации Windows, совместим с визуализацией Kodak, поддерживает более 30 форматов изображений, просматривает и сохраняет многостраничные изображения в форматах Tiff или PDF.

Able Tiff Annotations может конвертировать файлы FAX, TIF (TIFF), PDF, DCX, EPS, PS, AI, DICOM, JBIG и GIF в стандартный формат TIFF/FAX, формат JPEG (RGB, GrayScale, YCbCr, CMYK, YCbCrK), PNG, BMP, Adobe PDF, PCX, PostScript PS, Wireless Bitmap WBMP, GIF, DIB, RLE, TGA (TARGA, VDA, ICB, VST, PIX), Portable Bitmap PBM, PGM и PPM.

Возможности программы Able Tiff Annotations: