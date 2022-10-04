Able Tiff Annotations для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $32
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.21.4.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,84 Мб
Able Tiff Annotations скриншот № 1
Able Tiff Annotations скриншот № 2
Able Tiff Annotations скриншот № 3

Able Tiff Annotations - программа для просмотра, редактирования, печати, сохранения, конвертирования и преобразования изображений в форматы FAX, TIF (TIFF), PDF, DCX, EPS, PS, AI , DICOM (для Windows Vista, XP и более старых систем). Среди других возможностей: инструменты автоматической обработки изображений, полезные для корректировки отсканированных изображений; возможность просмотра и редактирования аннотаций изображений Wang или Kodak; работа с факсимильными изображениями с различным горизонтальным и вертикальным разрешением DPI; пакетная обработка.

Инструмент аннотации (объект: выделение, линия, рамка, эллипс, изображение, текст, линейка, полилиния (открытый многоугольник), также хорошо подходит для рисования свободной рукой, измерение угла, memo - многострочный текст, текстовый объект с датой и/или временем, штамп). Работает со стандартными документами визуализации Windows, совместим с визуализацией Kodak, поддерживает более 30 форматов изображений, просматривает и сохраняет многостраничные изображения в форматах Tiff или PDF.

Able Tiff Annotations может конвертировать файлы FAX, TIF (TIFF), PDF, DCX, EPS, PS, AI, DICOM, JBIG и GIF в стандартный формат TIFF/FAX, формат JPEG (RGB, GrayScale, YCbCr, CMYK, YCbCrK), PNG, BMP, Adobe PDF, PCX, PostScript PS, Wireless Bitmap WBMP, GIF, DIB, RLE, TGA (TARGA, VDA, ICB, VST, PIX), Portable Bitmap PBM, PGM и PPM.

Возможности программы Able Tiff Annotations:

  • Большой выбор поддерживаемых форматов изображений.
  • Перетаскивание и перемещение изображений, быстрое панорамирование.
  • Масштабирование изображения по ширине, высоте или по обеим сторонам экрана.
  • Увеличение, уменьшение или до фактического полного размера изображения.
  • Сглаживание черно-белого изображения для улучшения просмотра серой шкалы.
  • Сглаживание и сглаживание цветного изображения для улучшения просмотра масштаба.
  • Фильтр масштабирования для режимов редактирования (аннотации).
  • Поворот влево, вправо, вверх-вниз (180°).
  • Пользовательское вращение (возможность поворота изображения менее чем на 1 градус).
  • Переворачивание по вертикали и горизонтали.
  • Негативное изображение.
  • Сохранение соотношения сторон для изображений с различным горизонтальным и вертикальным разрешением (автонастройка DPI).
  • Увеличитель.
  • Складывание страниц (прозрачные страницы)
  • Система управления цветом (CMS).
  • Перетаскивание панели инструментов (в левую, правую или верхнюю сторону).
  • Редактирование размера эскизов.
  • Настройка кэширования изображений.
  • Список "Последние использованные".
  • Операции со списком файлов (сохранение, загрузка).
  • Выбор режима запуска.
  • Многостраничная прокрутка.
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Отзывы о программе Able Tiff Annotations

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