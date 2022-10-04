Able Tiff Annotations для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $32
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.21.4.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,84 Мб
Able Tiff Annotations - программа для просмотра, редактирования, печати, сохранения, конвертирования и преобразования изображений в форматы FAX, TIF (TIFF), PDF, DCX, EPS, PS, AI , DICOM (для Windows Vista, XP и более старых систем). Среди других возможностей: инструменты автоматической обработки изображений, полезные для корректировки отсканированных изображений; возможность просмотра и редактирования аннотаций изображений Wang или Kodak; работа с факсимильными изображениями с различным горизонтальным и вертикальным разрешением DPI; пакетная обработка.
Инструмент аннотации (объект: выделение, линия, рамка, эллипс, изображение, текст, линейка, полилиния (открытый многоугольник), также хорошо подходит для рисования свободной рукой, измерение угла, memo - многострочный текст, текстовый объект с датой и/или временем, штамп). Работает со стандартными документами визуализации Windows, совместим с визуализацией Kodak, поддерживает более 30 форматов изображений, просматривает и сохраняет многостраничные изображения в форматах Tiff или PDF.
Able Tiff Annotations может конвертировать файлы FAX, TIF (TIFF), PDF, DCX, EPS, PS, AI, DICOM, JBIG и GIF в стандартный формат TIFF/FAX, формат JPEG (RGB, GrayScale, YCbCr, CMYK, YCbCrK), PNG, BMP, Adobe PDF, PCX, PostScript PS, Wireless Bitmap WBMP, GIF, DIB, RLE, TGA (TARGA, VDA, ICB, VST, PIX), Portable Bitmap PBM, PGM и PPM.
Возможности программы Able Tiff Annotations:
- Большой выбор поддерживаемых форматов изображений.
- Перетаскивание и перемещение изображений, быстрое панорамирование.
- Масштабирование изображения по ширине, высоте или по обеим сторонам экрана.
- Увеличение, уменьшение или до фактического полного размера изображения.
- Сглаживание черно-белого изображения для улучшения просмотра серой шкалы.
- Сглаживание и сглаживание цветного изображения для улучшения просмотра масштаба.
- Фильтр масштабирования для режимов редактирования (аннотации).
- Поворот влево, вправо, вверх-вниз (180°).
- Пользовательское вращение (возможность поворота изображения менее чем на 1 градус).
- Переворачивание по вертикали и горизонтали.
- Негативное изображение.
- Сохранение соотношения сторон для изображений с различным горизонтальным и вертикальным разрешением (автонастройка DPI).
- Увеличитель.
- Складывание страниц (прозрачные страницы)
- Система управления цветом (CMS).
- Перетаскивание панели инструментов (в левую, правую или верхнюю сторону).
- Редактирование размера эскизов.
- Настройка кэширования изображений.
- Список "Последние использованные".
- Операции со списком файлов (сохранение, загрузка).
- Выбор режима запуска.
- Многостраничная прокрутка.
Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...
Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
GIMP 2.10.32 stable / 2.99.10 dev
GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...
Небольшая бесплатная утилита, позволяющая рисовать в любом окне открытого приложения или...
XnViewMP - мощное многофункциональное приложение для работы с графическими файлами на компьютере, являющееся расширенной версией программы XnView...
Отзывы о программе Able Tiff Annotations
Admin
Отзывов о программе Able Tiff Annotations 3.21.4.15 пока нет, можете добавить...