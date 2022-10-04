Able Multipage View для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,17 Мб
Able Multipage View - просмотрщик и конвертер TIFF, представляет собой решение для просмотра, печати, сохранения, конвертирования изображений. Присутствуют инструменты автоматической обработки изображений, полезные для улучшения отсканированных изображений, обработка факсимильных изображений с различным горизонтальным и вертикальным разрешением DPI.
Able Multipage View может отображать все виды изображений TIFF, TIF, FAX, многостраничные TIFF и многостраничные FAX (rev.6.0, Packbits, LZW, CCITT G.3 и G.4) с RGB, CMYK, ч/б, анимированные GIF и многостраничные PCX (DCX). Также для загрузки поддерживаются форматы TIFF, FAX (CCITT3), G3F и G3N (Zetafax). Программа поддерживает множество форматов файлов TIFF, FAX. Поддерживаются палитра изображений 4, 8, 16, 32, 64, 128 и 256-битных цветов.
Изображения, просматриваемые на экране, могут быть отправлены непосредственно на любой принтер, поддерживаемый вашей операционной системой. Размер, область и положение настраиваются с помощью удобного диалогового окна принтера. Able Multipage View может конвертировать файлы TIFF и FAX в стандартный формат TIFF/FAX, JPEG (RGB, GrayScale, YCbCr, CMYK, YCbCrK), PNG, BMP, Adobe PDF, PCX, PostScript PS, Wireless Bitmap WBMP, GIF, DIB, RLE, TGA (TARGA, VDA, ICB, VST, PIX), Portable Bitmap PBM, PGM и PPM. Поддержка Twain для сканеров и цифровых камер.
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Admin
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