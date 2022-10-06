AVI SlideShow для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $25
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.7.17.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,18 Мб
AVI SlideShow - простой в использовании инструмент для преобразования цифровых фотографий в видео и создания потрясающих слайд-шоу с яркими эффектами перехода.
Основные функции AVI SlideShow:
- Преобразование цифровых фотографий в AVI-файл.
- Десятки эффектов перехода (более 170).
- Поддержка форматов фотографий: JPEG (JPG), BMP, GIF, TIF, PCX, PNG, WMF, EMF, TGA, DCX, RAW (CRW, NEF ...), PSD.
- Открытая система сжатия для видео.
- Выходной файл AVI с более высоким разрешением, чем DVD.
- Предварительный просмотр слайд-шоу в реальном времени.
- Показ или скрытие миниатюр.
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Отзывы о программе AVI SlideShow
Admin
Отзывов о программе AVI SlideShow 1.7.17.17 пока нет, можете добавить...