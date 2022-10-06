AVI SlideShow для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $25
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.7.17.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,18 Мб
AVI SlideShow скриншот № 1
AVI SlideShow скриншот № 2
AVI SlideShow скриншот № 3

AVI SlideShow - простой в использовании инструмент для преобразования цифровых фотографий в видео и создания потрясающих слайд-шоу с яркими эффектами перехода.

Основные функции AVI SlideShow:

  • Преобразование цифровых фотографий в AVI-файл.
  • Десятки эффектов перехода (более 170).
  • Поддержка форматов фотографий: JPEG (JPG), BMP, GIF, TIF, PCX, PNG, WMF, EMF, TGA, DCX, RAW (CRW, NEF ...), PSD.
  • Открытая система сжатия для видео.
  • Выходной файл AVI с более высоким разрешением, чем DVD.
  • Предварительный просмотр слайд-шоу в реальном времени.
  • Показ или скрытие миниатюр.
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Отзывы о программе AVI SlideShow

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Отзывов о программе AVI SlideShow 1.7.17.17 пока нет, можете добавить...

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