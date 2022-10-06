Отзывов о программе AVI SlideShow 1.7.17.17 пока нет, можете добавить...

XnViewMP - мощное многофункциональное приложение для работы с графическими файлами на компьютере, являющееся расширенной версией программы XnView...

AVI SlideShow - простой в использовании инструмент для преобразования цифровых фотографий в видео и создания потрясающих слайд-шоу с яркими эффектами перехода.

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