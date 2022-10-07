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Able Video Snapshot для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.19.5.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,96 Мб
Able Video Snapshot скриншот № 1

Able Video Snapshot - программа позволяет делать скриншоты из любых фильмов (поддерживаются форматы AVI, MPG, MPEG, VOB, WMV). Присутствует возможность перейти к любой временной точке видео, сделать стоп-кадр и сохранить это изображение на жестком диске вашего компьютера. Также можно поделиться скриншотом с друзьями и родственниками по электронной почте с высоким уровнем освещенности вашего видео.

Программа очень проста в использовании - во время просмотра видео приостановите его в нужном месте и нажмите кнопку "Снимок", после чего приложение спросит вас, куда вы хотите сохранить скриншот. Программа позволяет редактировать снимок перед сохранением.

Особенности Able Video Snapshot:

  • Поддерживаются форматы AVI, MPG, MPEG, VOB, WMV.
  • Регулировка цвета - контраст, HSV, HSL, RGB, эквализация, FFT, гамма-коррекция.
  • Редактирование снимка перед сохранением.
  • Эффекты - пользовательский фильтр, карта неровностей, объектив, волна, морфинг фильтры, поворот и пр.
  • Автоэквализация.
  • Возможность поделиться скриншотом с друзьями и родственниками по электронной почте.
  • Отмена последнего действия.
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