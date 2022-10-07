Able Video Snapshot для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.19.5.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категории:
|другое - Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,96 Мб
Able Video Snapshot - программа позволяет делать скриншоты из любых фильмов (поддерживаются форматы AVI, MPG, MPEG, VOB, WMV). Присутствует возможность перейти к любой временной точке видео, сделать стоп-кадр и сохранить это изображение на жестком диске вашего компьютера. Также можно поделиться скриншотом с друзьями и родственниками по электронной почте с высоким уровнем освещенности вашего видео.
Программа очень проста в использовании - во время просмотра видео приостановите его в нужном месте и нажмите кнопку "Снимок", после чего приложение спросит вас, куда вы хотите сохранить скриншот. Программа позволяет редактировать снимок перед сохранением.
Особенности Able Video Snapshot:
- Поддерживаются форматы AVI, MPG, MPEG, VOB, WMV.
- Регулировка цвета - контраст, HSV, HSL, RGB, эквализация, FFT, гамма-коррекция.
- Редактирование снимка перед сохранением.
- Эффекты - пользовательский фильтр, карта неровностей, объектив, волна, морфинг фильтры, поворот и пр.
- Автоэквализация.
- Возможность поделиться скриншотом с друзьями и родственниками по электронной почте.
- Отмена последнего действия.
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