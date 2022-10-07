Able Video Snapshot - программа позволяет делать скриншоты из любых фильмов (поддерживаются форматы AVI, MPG, MPEG, VOB, WMV). Присутствует возможность перейти к любой временной точке видео, сделать стоп-кадр и сохранить это изображение на жестком диске вашего компьютера. Также можно поделиться скриншотом с друзьями и родственниками по электронной почте с высоким уровнем освещенности вашего видео.

Программа очень проста в использовании - во время просмотра видео приостановите его в нужном месте и нажмите кнопку "Снимок", после чего приложение спросит вас, куда вы хотите сохранить скриншот. Программа позволяет редактировать снимок перед сохранением.

Особенности Able Video Snapshot: