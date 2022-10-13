Full Image Info для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,42 Мб
Full Image Info - простая в использовании программа, предназначенная для просмотра, получения и редактирования информации об изображениях и фотографиях, сделанных с помощью цифровых камер.
Поддерживаются многие распространенные форматы изображений, включая JPEG, TIFF, BMP, GIF, JPEG2000, PCX, CUR, ICO, PNG, TGA, PXM, WMF, EMF, WBMP, JP2, J2K, DCX, CRW, CR2, NEF, RAW, PEF, RAF, X3F, BAY, ORF, SRT, MRW, DCR. Пользователь может получить различные данные о каждом изображении, включая разрешение, ширину, высоту и цветовой режим.
Full Image Info также может предоставить подробную информацию EXIF о фотографии (модель, программа экспозиции, значение выдержки, диафрагмы и т.д.), информацию IPTC и многое другое. Используя Full Image Info, вы сможете сохранить информацию о снимках в CSV-файл.
Программа Калейдофон превращает ваш компьютер в цветомузыкальную установку....
RiDoc - программа позволяет при помощи сканера получать электронные версии документов и...
3DMark Vantage бенчмарк который совмещает в себе тесты процессора, видеокарты, инструменты для определения качества изображения и т.п....
Color Picker-7 - набор инструментов для определения цвета любой точки рабочего стола. Позволяет...
Colorpix - небольшая портативная (не требует инсталляции) утилита, которая позволяет быстро,...
Крестик - небольшая программа для создания полноценных схем вышивок крестиком из фотографий и картинок на Вашем компьютере...
Отзывы о программе Full Image Info
Admin
Отзывов о программе Full Image Info 1.2 пока нет, можете добавить...