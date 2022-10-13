Full Image Info - простая в использовании программа, предназначенная для просмотра, получения и редактирования информации об изображениях и фотографиях, сделанных с помощью цифровых камер.

Поддерживаются многие распространенные форматы изображений, включая JPEG, TIFF, BMP, GIF, JPEG2000, PCX, CUR, ICO, PNG, TGA, PXM, WMF, EMF, WBMP, JP2, J2K, DCX, CRW, CR2, NEF, RAW, PEF, RAF, X3F, BAY, ORF, SRT, MRW, DCR. Пользователь может получить различные данные о каждом изображении, включая разрешение, ширину, высоту и цветовой режим.

Full Image Info также может предоставить подробную информацию EXIF о фотографии (модель, программа экспозиции, значение выдержки, диафрагмы и т.д.), информацию IPTC и многое другое. Используя Full Image Info, вы сможете сохранить информацию о снимках в CSV-файл.