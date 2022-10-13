Отзывов о программе Power Layers 1.1.8.10 пока нет, можете добавить...

Крестик - небольшая программа для создания полноценных схем вышивок крестиком из фотографий и картинок на Вашем компьютере...

3DMark Vantage бенчмарк который совмещает в себе тесты процессора, видеокарты, инструменты для определения качества изображения и т.п....

Power Layers - бесплатная графическая утилита, которая позволяет работать с несколькими изображениями как со слоями. Вы можете добавлять, вставлять, перемещать, удалять, вращать, объединять слои. Программа позволяет изменять прозрачность, операции (Add, Sub, Div, Mul, And, Or ...), увеличение и т.д.

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