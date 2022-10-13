Power Layers для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.8.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,39 Мб
Power Layers скриншот № 1

Power Layers - бесплатная графическая утилита, которая позволяет работать с несколькими изображениями как со слоями. Вы можете добавлять, вставлять, перемещать, удалять, вращать, объединять слои. Программа позволяет изменять прозрачность, операции (Add, Sub, Div, Mul, And, Or ...), увеличение и т.д.

Особенности Power Layers:

  • Работает с несколькими изображениями как со слоями.
  • Позволяет добавлять, вставлять, перемещать, удалять, вращать, объединять слои.
  • Позволяет изменять прозрачность, операции (Add, Sub, Div, Mul, And, Or ...), увеличение и т.д.
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