Power Layers для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,39 Мб
Power Layers - бесплатная графическая утилита, которая позволяет работать с несколькими изображениями как со слоями. Вы можете добавлять, вставлять, перемещать, удалять, вращать, объединять слои. Программа позволяет изменять прозрачность, операции (Add, Sub, Div, Mul, And, Or ...), увеличение и т.д.
Особенности Power Layers:
- Работает с несколькими изображениями как со слоями.
- Позволяет добавлять, вставлять, перемещать, удалять, вращать, объединять слои.
- Позволяет изменять прозрачность, операции (Add, Sub, Div, Mul, And, Or ...), увеличение и т.д.
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