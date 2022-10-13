єППО для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Украинский
|Разработчик:
|quick.ua
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,63 Мб
єППО - мобильное приложение, благодаря которому каждый гражданин Украины может участвовать, в меру своих сил, в противоракетной и противовоздушной обороне страны. Пользоваться программой очень просто - при обнаружении воздушной цели, например крылатой ракеты или дрона камикадзе, необходимо открыть приложение, выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку.
После этого специалисты ПВО увидят отметку на карте, ее координаты обнаружения и направление движения, она дополнит радиолокационную информацию и цель будет уничтожена.
Отмечается, что из-за кривизны земного шара локаторы могут определять низковысотные воздушные цели с короткого расстояния. Поэтому ракеты и БПЛА оккупантов довольно часто скрываются от обнаружения, пролетая на малой высоте. Но то, что не "видит" радар, может увидеть глаз и услышать ухо.
После установки приложения на смартфон, потребуется пройти авторизацию с помощью Дії, чтобы избежать злоупотреблений и ложных сообщений, а затем пройти "Тест" чтобы убедиться, что все хорошо и вы готовы оповестить зенитчиков об увиденной угрозе.
Разработка приложения была согласована с командованием ОК "Південь" и старшими офицерами Воздушных сил ВК "Південь". При создании программы єППО проводились консультации со специалистами украинских сил ПВО.
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