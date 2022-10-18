Windows 11 Menu Editor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:10,42 Мб
Windows 11 Menu Editor скриншот № 1

С тех пор как в последней итерации флагманской операционной системы Microsoft были реализованы некоторые из наиболее радикальных изменений рабочего стола, многие разработчики вынуждены адаптировать свои приложения для поддержки новых форматов, и обновление контекстного меню не является исключением. В результате последняя версия может показаться менее функциональной, и именно здесь в игру вступает Windows 11 Menu Editor, позволяющий легко переключаться между обоими вариантами, не прибегая к дополнительным манипуляциям.

После загрузки приложения, двойное нажатие на исполняемый файл программы мгновенно запускает утилиту, которая значительно упрощает процесс переключения на привычную версию контекстного меню с Windows 10 с более новой итерации Windows 11, позволяя пользователям легко делать изменения простым щелчком мыши.

Кроме того, приложение позволяет быстро вернуться к меню по умолчанию. Более того, учитывая портативный формат программы, ее можно легко переносить на USB-накопителе для тех, кто часто переключается между рабочими и личными устройствами, не заботясь о синхронизации настроек конкретных приложений через облако.

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