Windows 11 Menu Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|openHacking
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|10,42 Мб
С тех пор как в последней итерации флагманской операционной системы Microsoft были реализованы некоторые из наиболее радикальных изменений рабочего стола, многие разработчики вынуждены адаптировать свои приложения для поддержки новых форматов, и обновление контекстного меню не является исключением. В результате последняя версия может показаться менее функциональной, и именно здесь в игру вступает Windows 11 Menu Editor, позволяющий легко переключаться между обоими вариантами, не прибегая к дополнительным манипуляциям.
После загрузки приложения, двойное нажатие на исполняемый файл программы мгновенно запускает утилиту, которая значительно упрощает процесс переключения на привычную версию контекстного меню с Windows 10 с более новой итерации Windows 11, позволяя пользователям легко делать изменения простым щелчком мыши.
Кроме того, приложение позволяет быстро вернуться к меню по умолчанию. Более того, учитывая портативный формат программы, ее можно легко переносить на USB-накопителе для тех, кто часто переключается между рабочими и личными устройствами, не заботясь о синхронизации настроек конкретных приложений через облако.
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