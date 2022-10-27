Halloween Skin Pack - пакет скинов, предлагающий отличный способ освежить вид своего компьютера или просто подготовить его к Хэллоуину. Хэллоуин - это когда нужно отпугивать злых духов ужасающими костюмами, радоваться угощениям и украшать дом фонарями. С помощью этого пакета тем вы сможете легко украсить и свой рабочий стол и привнести дух этого праздника в свой дом.

Halloween Skin Pack полностью меняет внешний вид рабочего стола, начиная с обоев рабочего стола и заканчивая видом окна. Глубина изменений зависит от используемой операционной системы. Когда применяется этот скин в Windows 7, повсюду появляются резные тыквы и паутина, и все окрашивается в черный, красный или оранжевый цвет. Все системные значки по умолчанию изменены в соответствии с духом праздника, а рабочий стол претерпевает изменения не только во внешнем виде, но и в функциональности. Панель задач автоматически перемещается в верхнюю часть экрана, а нижняя часть занята доком, аналогичным тому, что есть в MacOS.

Док поставляется с набором предопределенных ярлыков для важных областей ПК (таких как "Мой компьютер" или "Панель управления") и приложений (Windows Media Player, Блокнот), но вы можете удалить существующие элементы и добавить новые, чтобы настроить свою рабочую среду. Внешний вид панели задач также изменен, и вы наверняка заметите симпатичную тыкву, которая заменяет кнопку "Пуск" и загорается при наведении на нее курсора мыши.

Изменения в Windows 10 менее кардинальные - меняется только темнаяя тема, обои рабочего стола и курсор.

Halloween Skin Pack изменяет каждый аспект компьютера, помогая вам украсить его к празднику Хэллоуин. С летающими по рабочему столу тыквенными головами и смеющимися ведьмами это, несомненно, один из самых страшных "костюмов" для вашего компьютера.

Примечание: пароль для открытия архива: skinpacks.com