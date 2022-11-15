Если вы планируете купить или продать доменное имя, или просто хотите узнать, сколько стоит принадлежащее вам доменное имя, вам потребуется процесс, называемый оценкой домена. Это также можно назвать оценкой доменного имени. Это метод оценки цены конкретного доменного имени и определения того, хороший ли это домен. Если вы являетесь доменным инвестором или только начинаете создавать портфель доменов, скорее всего, вам необходимо использовать инструмент пакетной оценки доменных имен.

С помощью инструмента Bulk Domain Appraisal вы можете проводить оценку нескольких доменов для больших списков доменов. Импортируйте список доменов и оцените все домены одним щелчком мыши. Вы можете легко рассчитать стоимость доменных имен с помощью этого инструмента и получить точный отчет о том, сколько стоят ваши доменные имена. Импортировать список доменных имен можно с помощью буфера обмена или загружая файлы txt. Результаты можно экспортировать в файлы txt или csv.

GoDaddy, лидер в отрасли, предоставляет бесплатный API для оценки доменных имен. Vovsoft Bulk Domain Appraisal по умолчанию использует инструмент оценки GoDaddy. Вы можете просмотреть или отредактировать URL API (необязательный вход с использованием ключа) в меню "Настройки подключения". Вы также можете использовать пункт меню "Показать ответ API", щелкнув правой кнопкой мыши на любом доменном имени, чтобы увидеть необработанный ответ API и сопоставимые проданные домены.