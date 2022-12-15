Download Mailbox Emails - инструмент для легкого резервного копирования электронной почты. Vovsoft Download Mailbox Emails предоставляет пользователям эффективный и простой способ подключения к их учетным записям электронной почты, выбора нужного содержимого и его загрузки.

Можно загрузить все свои электронные письма с вложениями из почтового ящика. Вы можете скачать сообщения электронной почты из Gmail, Hotmail, Yahoo Mail или любого другого почтового ящика. Введите учетные данные для входа в систему и нажмите кнопку "Подключиться". Затем выберите почтовый ящик, который необходимо загрузить, и нажмите кнопку "Начать загрузку". Приложение экспортирует все письма в виде файлов EML в выбранную вами директорию. Вы можете хранить и просматривать все свои электронные письма в автономном режиме на своем компьютере. Ваши письма останутся на почтовом сервере, приложение не производит никакого удаления.

После загрузки содержимого вашего почтового ящика у вас появится множество файлов EML. Эти файлы содержат содержимое электронной почты в формате MIME, включая заголовок, тело и вложения. Файлы EML могут быть использованы и открыты популярными почтовыми клиентами (Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Windows Mail и пр.).