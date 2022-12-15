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Download Mailbox Emails для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,82 Мб
Download Mailbox Emails скриншот № 1
Download Mailbox Emails скриншот № 2

Download Mailbox Emails - инструмент для легкого резервного копирования электронной почты. Vovsoft Download Mailbox Emails предоставляет пользователям эффективный и простой способ подключения к их учетным записям электронной почты, выбора нужного содержимого и его загрузки.

Можно загрузить все свои электронные письма с вложениями из почтового ящика. Вы можете скачать сообщения электронной почты из Gmail, Hotmail, Yahoo Mail или любого другого почтового ящика. Введите учетные данные для входа в систему и нажмите кнопку "Подключиться". Затем выберите почтовый ящик, который необходимо загрузить, и нажмите кнопку "Начать загрузку". Приложение экспортирует все письма в виде файлов EML в выбранную вами директорию. Вы можете хранить и просматривать все свои электронные письма в автономном режиме на своем компьютере. Ваши письма останутся на почтовом сервере, приложение не производит никакого удаления.

После загрузки содержимого вашего почтового ящика у вас появится множество файлов EML. Эти файлы содержат содержимое электронной почты в формате MIME, включая заголовок, тело и вложения. Файлы EML могут быть использованы и открыты популярными почтовыми клиентами (Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Windows Mail и пр.).

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