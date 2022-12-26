Find And Replace Multiple Files - это инструмент, ориентированный на пользователей, которым приходится часто работать с текстовыми документами, предоставляющий им возможность легко находить и заменять текст в нескольких файлах одновременно. Простой и интуитивно понятный интерфейс разделен на две области: список файлов и типичные поля поиска - замены, где вы просто вводите ключевые слова.

Данная утилита быстро и легко находит и заменяет текстовые строки в нескольких документах. Она поддерживает перетаскивание файлов. Программа миниатюрна и очень проста. Вы также можете использовать функции "Учет регистра", "Искать только целые слова", "Резервное копирование изменяемых файлов" и "Использовать динамические переменные".