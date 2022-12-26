Find And Replace Multiple Files для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,13 Мб
Find And Replace Multiple Files - это инструмент, ориентированный на пользователей, которым приходится часто работать с текстовыми документами, предоставляющий им возможность легко находить и заменять текст в нескольких файлах одновременно. Простой и интуитивно понятный интерфейс разделен на две области: список файлов и типичные поля поиска - замены, где вы просто вводите ключевые слова.
Данная утилита быстро и легко находит и заменяет текстовые строки в нескольких документах. Она поддерживает перетаскивание файлов. Программа миниатюрна и очень проста. Вы также можете использовать функции "Учет регистра", "Искать только целые слова", "Резервное копирование изменяемых файлов" и "Использовать динамические переменные".
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