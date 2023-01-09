CRM "Магазин" для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $71.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|4.3.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Николай Листаренко
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,14 Мб
CRM "Магазин" - программа предназначена для учёта и продажи товаров в небольшом магазине, автомагазине или любой другой торговой точке. Программу так же можно использовать для простого количественного учета товаров и материалов.
При разработке данной программы, учитывалась необходимость создать простую, но функциональную и надежную программу для работы большого количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Особое внимание уделялось на сохранность данных.
Структура программы выполнена по принципу "Склад-Магазин", что позволяет не только печатать ценники, наклейки и счета, но и выписывать расходные накладные.
Основные возможности программы CRM "Магазин":
- Склад товаров или материалов;
- Штучный и весовой учет;
- Возможность быстрого поиска товаров по многим параметрам;
- Возможность поиска по штрих-коду с помощью любого сканера штрих-кодов;
- Контроль минимальных остатков;
- Книга учёта товаров (готовой продукции), Книга учёта доходов и расходов (КУДиР);
- Накладные: - универсальный передаточный документ, ТН, ТТН;
- Возможность получения адреса организаций из ЕГР через Интернет;
- Имеется вся необходимая аналитическая отчетность, - за день, за месяц, графики, диаграммы и т.д;
- Возможность отсылать все отчеты по электронной почте;
- Печать ценников, этикеток (наклеек) со штрих-кодом и QR кодом;
- Применение наценок;
- Приемка по гарантии;
- Возможность хранения вложений (фотографий и документов) в базе данных;
- Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;
- Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски Yandex, Google и т.д.
- Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;
- Логирование действий пользователей;
- Разделение прав пользователей;
- Импорт и экспорт справочников;
- Возможность добавлять и редактировать печатные формы документов (Ms Word, Free Report);
- Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;
- Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;
- Возможность работы по УСН с НДС, без НДС и подоходным налогом;
- Возможность вести личную бухгалтерию;
- Встроенный генератор собственных штрих-кодов;
- Встроенный генератор собственных QR кодов;
- Пакетная печать адресов на конверты и визиток;
- Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;
- Контекстная справочная система;
- Программу, сервер и базу данных, - можно все сразу установить на "флешке" и вставлять в компьютер тогда, когда это нужно;
- В качестве сканера штрих-кодов можно так же использовать смартфон + любая программа считыватель штрих-кодов, например "Barcode Harvester".
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Отзывы о программе CRM "Магазин"
Admin
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