CRM "Магазин" для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $71.00
Ограничение:30 дней
Версия:4.3.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ведение дел
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,14 Мб
CRM

CRM "Магазин" - программа предназначена для учёта и продажи товаров в небольшом магазине, автомагазине или любой другой торговой точке. Программу так же можно использовать для простого количественного учета товаров и материалов.

При разработке данной программы, учитывалась необходимость создать простую, но функциональную и надежную программу для работы большого количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Особое внимание уделялось на сохранность данных.

Структура программы выполнена по принципу "Склад-Магазин", что позволяет не только печатать ценники, наклейки и счета, но и выписывать расходные накладные.

Основные возможности программы CRM "Магазин":

  • Склад товаров или материалов;
  • Штучный и весовой учет;
  • Возможность быстрого поиска товаров по многим параметрам;
  • Возможность поиска по штрих-коду с помощью любого сканера штрих-кодов;
  • Контроль минимальных остатков;
  • Книга учёта товаров (готовой продукции), Книга учёта доходов и расходов (КУДиР);
  • Накладные: - универсальный передаточный документ, ТН, ТТН;
  • Возможность получения адреса организаций из ЕГР через Интернет;
  • Имеется вся необходимая аналитическая отчетность, - за день, за месяц, графики, диаграммы и т.д;
  • Возможность отсылать все отчеты по электронной почте;
  • Печать ценников, этикеток (наклеек) со штрих-кодом и QR кодом;
  • Применение наценок;
  • Приемка по гарантии;
  • Возможность хранения вложений (фотографий и документов) в базе данных;
  • Автоматическая архивация базы данных три раза в сутки;
  • Автоматическое копирование архивов баз данных на Интернет диски Yandex, Google и т.д.
  • Возможность восстановления базы данных за прошедшие периоды;
  • Логирование действий пользователей;
  • Разделение прав пользователей;
  • Импорт и экспорт справочников;
  • Возможность добавлять и редактировать печатные формы документов (Ms Word, Free Report);
  • Возможность удаления части данных за прошедшие периоды;
  • Автоматическое обновление курсов валют из Интернет;
  • Возможность работы по УСН с НДС, без НДС и подоходным налогом;
  • Возможность вести личную бухгалтерию;
  • Встроенный генератор собственных штрих-кодов;
  • Встроенный генератор собственных QR кодов;
  • Пакетная печать адресов на конверты и визиток;
  • Программа может использоваться в странах СНГ со своими валютами;
  • Контекстная справочная система;
  • Программу, сервер и базу данных, - можно все сразу установить на "флешке" и вставлять в компьютер тогда, когда это нужно;
  • В качестве сканера штрих-кодов можно так же использовать смартфон + любая программа считыватель штрих-кодов, например "Barcode Harvester".
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Отзывы о программе CRM "Магазин"

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