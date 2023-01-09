CRM "Магазин" - программа предназначена для учёта и продажи товаров в небольшом магазине, автомагазине или любой другой торговой точке. Программу так же можно использовать для простого количественного учета товаров и материалов.

При разработке данной программы, учитывалась необходимость создать простую, но функциональную и надежную программу для работы большого количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Особое внимание уделялось на сохранность данных.

Структура программы выполнена по принципу "Склад-Магазин", что позволяет не только печатать ценники, наклейки и счета, но и выписывать расходные накладные.

Основные возможности программы CRM "Магазин":