SysInfo EPUB Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $29.00
Ограничение:водяной знак
Версия:22.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:122,92 Мб
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SysInfo EPUB Converter - небольшая утилита способна с легкостью конвертировать файлы EPUB во всевозможные форматы, включая .PDF, .DOCX и даже .JPEG. Процесс конвертирования не должен вызвать у пользователей никаких проблем, поскольку он достаточно прост. Сначала необходимо найти файлы .EPUB, которые нужно преобразовать, а затем выбрать параметры преобразования.

Даже если вы не слишком хорошо знакомы с конвертированием таких файлов, вы можете оставить настройки по умолчанию и выбрать только выходной формат по своему усмотрению. На выбор предлагается довольно много форматов, поэтому охвачено множество вариантов использования: от офисных форматов, таких как .PDF, .DOCX и .XPS, до расширений изображений, таких как .JPEG, .BMP и даже .GIF, вы сможете найти подходящий формат для вашего конкретного кейса.

Если необходимо изменить параметры конвертирования, в настоящее время единственным способом сделать это является изменение высоты и ширины страниц в файле .EPUB. Однако следует быть осторожным, так как в этом случае конвертация может выглядеть странно.

Кроме того, у пользователей есть возможность защитить преобразованный файл паролем. Поскольку программа поддерживает пакетное преобразование, вы можете выбрать один и тот же пароль для всех файлов или использовать уникальный для каждого.

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