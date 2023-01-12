HTTP Requester для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,22 Мб
HTTP Requester скриншот № 1

HTTP Requester - это простой инструмент для создания POST и GET запросов. POST и GET - это два основных метода запроса в HTTP, каждый из которых имеет свою роль.

Список URL-адресов может быть заполнен вручную или вставлен в специальное поле, в то время как имена входных данных и соответствующие значения также имеют специальную область. Пользователи могут вручную добавлять новые входные данные, но есть также возможность импортировать их из файла CSV. Рядом находится кнопка "Экспорт", позволяющая пользователям сохранить содержимое таблицы в виде CSV-документа. Чтобы начать выполнение запросов POST или GET, пользователям нужно просто нажать кнопку "Старт".

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