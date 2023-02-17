upToDate Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|438 Кб
upToDate Downloader - программа для загрузки файлов через Интернет, с помощью которой можно постоянно поддерживать актуальность элементов списка загрузки. Программа может одновременно обновлять большое количество файлов, загружаемых из Интернета (например, установочные программы, драйверы, медиафайлы и т.д.).
UpToDate Downloader работает на основе списка загрузок, созданного пользователем. Программа хранит данные о загрузке каждого файла в этом списке (URL, имя файла, дата файла и т.д.). Другой важной частью программы является папка загрузки, в которой отображаются загруженные файлы с датой, эквивалентной исходному состоянию, хранящемуся на сервере.
После начала загрузки программа сравнивает данные файлов, уже хранящихся в папке загрузки, с данными, хранящимися в списке загрузки, и данными, доступными на сервере, содержащем файл. Если в процессе сравнения обнаруживается какое-то отличие или данный файл еще не находится в папке загрузки, программа загружает файл. В результате на момент загрузки будет присутствовать последняя версия каждого файла.
Программа сохраняет различные версии файлов с одинаковым именем в папке "old". После загрузки файлов программа создает контрольную сумму, которая может быть использована для проверки целостности набора файлов в любое время. Это очень важно, например, при копировании файлов.
Приложение отображает и копирует элементы списка загрузки в буфер обмена на основе нескольких критериев в соответствии с настройками. Список загрузок можно экспортировать и импортировать. Таким образом, можно сохранять, восстанавливать или переносить список.
Элементы списка загрузки можно выбирать и выполнять различные операции над выбранными элементами (включение, отключение, удаление и т.д.). Список может быть дополнен новыми элементами. Новые элементы добавляются контролируемым образом.
После запуска загрузки количество параллельных загрузок, которые начинаются, соответствует настройкам. Программа предоставляет различную информацию о каждом процессе загрузки и о состоянии завершенных загрузок. Также имеется звуковой сигнал в конце каждой загрузки.
Преимущества UpToDate Downloader:
- Позволяет поддерживать элементы списка загрузки в актуальном состоянии.
- Многопоточная загрузка.
- Загружает только измененные файлы.
- Список загрузок можно изменять, экспортировать, импортировать и связывать несколько списков вместе.
- Автоматическое создание файла контрольной суммы.
- Прямое подключение к VirusTotal посредством контрольной суммы.
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Admin
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