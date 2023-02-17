upToDate Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:438 Кб
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upToDate Downloader - программа для загрузки файлов через Интернет, с помощью которой можно постоянно поддерживать актуальность элементов списка загрузки. Программа может одновременно обновлять большое количество файлов, загружаемых из Интернета (например, установочные программы, драйверы, медиафайлы и т.д.).

UpToDate Downloader работает на основе списка загрузок, созданного пользователем. Программа хранит данные о загрузке каждого файла в этом списке (URL, имя файла, дата файла и т.д.). Другой важной частью программы является папка загрузки, в которой отображаются загруженные файлы с датой, эквивалентной исходному состоянию, хранящемуся на сервере.

После начала загрузки программа сравнивает данные файлов, уже хранящихся в папке загрузки, с данными, хранящимися в списке загрузки, и данными, доступными на сервере, содержащем файл. Если в процессе сравнения обнаруживается какое-то отличие или данный файл еще не находится в папке загрузки, программа загружает файл. В результате на момент загрузки будет присутствовать последняя версия каждого файла.

Программа сохраняет различные версии файлов с одинаковым именем в папке "old". После загрузки файлов программа создает контрольную сумму, которая может быть использована для проверки целостности набора файлов в любое время. Это очень важно, например, при копировании файлов.

Приложение отображает и копирует элементы списка загрузки в буфер обмена на основе нескольких критериев в соответствии с настройками. Список загрузок можно экспортировать и импортировать. Таким образом, можно сохранять, восстанавливать или переносить список.

Элементы списка загрузки можно выбирать и выполнять различные операции над выбранными элементами (включение, отключение, удаление и т.д.). Список может быть дополнен новыми элементами. Новые элементы добавляются контролируемым образом.

После запуска загрузки количество параллельных загрузок, которые начинаются, соответствует настройкам. Программа предоставляет различную информацию о каждом процессе загрузки и о состоянии завершенных загрузок. Также имеется звуковой сигнал в конце каждой загрузки.

Преимущества UpToDate Downloader:

  • Позволяет поддерживать элементы списка загрузки в актуальном состоянии.
  • Многопоточная загрузка.
  • Загружает только измененные файлы.
  • Список загрузок можно изменять, экспортировать, импортировать и связывать несколько списков вместе.
  • Автоматическое создание файла контрольной суммы.
  • Прямое подключение к VirusTotal посредством контрольной суммы.
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Отзывов о программе upToDate Downloader 1.4.0.12 пока нет, можете добавить...

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