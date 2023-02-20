Integrity Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|421 Кб
Integrity Downloader - это универсальная программа для загрузки файлов через Интернет, в которой особое внимание уделяется аспектам безопасности. С помощью этой программы вы можете запросить важную информацию о файле перед его загрузкой. За процессом загрузки файла можно следить визуально. После загрузки файла программа автоматически создает контрольную сумму для данного файла, что позволяет проверить целостность файла.
Integrity Downloader объединяет функции трех плагинов (Download Status Bar, Download Manager и Link Properties Plus) в одной программе и добавляет дополнительные функции таким образом, что делает ее совместимой со всеми браузерами, работающими под Windows.
Преимущества Integrity Downloader:
- Важную информацию о файле можно получить, не скачивая его.
- За процессом загрузки файла можно следить визуально.
- Звуковой сигнал при завершении загрузки.
- Автоматическое создание контрольной суммы.
- Создание стандартного файла контрольной суммы.
- Подключение VirusTotal через контрольную сумму.
- Все данные о загрузке за сессию суммируются в списке, дополненном дополнительными опциями.
- Совместимость со всеми браузерами, работающими под Windows. Связь между браузером и Integrity Downloader осуществляется через буфер обмена.
- Поддерживает работу из командной строки.
- Поддерживает многопоточную загрузку.
- Не требует установки.
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Admin
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