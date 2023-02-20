Integrity Downloader - это универсальная программа для загрузки файлов через Интернет, в которой особое внимание уделяется аспектам безопасности. С помощью этой программы вы можете запросить важную информацию о файле перед его загрузкой. За процессом загрузки файла можно следить визуально. После загрузки файла программа автоматически создает контрольную сумму для данного файла, что позволяет проверить целостность файла.

Integrity Downloader объединяет функции трех плагинов (Download Status Bar, Download Manager и Link Properties Plus) в одной программе и добавляет дополнительные функции таким образом, что делает ее совместимой со всеми браузерами, работающими под Windows.

Преимущества Integrity Downloader: