Rename Multiple Files - приложение, способное переименовывать несколько файлов одновременно. Это значительно ускоряет работу, по сравнению с ручным изменением имени одного файла за один раз. Vovsoft Rename Multiple Files - это крошечный инструмент, разработанный с учетом простоты использования, имеющий интуитивно понятные настройки переименования, которые можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Для начала работы необходимо добавить нужное количество файлов. В списке отображается полный путь каждого файла, а также новое имя, которое имеет смысл только после завершения задания по переименованию. Что касается правил переименования файлов, то вы можете включить оригинальное имя файла, расширение или и то, и другое, добавить пользовательский текст и вставить числа с автоматическим увеличением. Формат нового имени файла может иметь любую комбинацию и порядок этих полей.

Программа занимает мало памяти и легко справляется с папками, содержащими более 100 000 записей. Это программа для массового переименования файлов, которая может пакетно переименовать 1 000 000 файлов за считанные секунды.