Многие телевизоры Smart-TV, домашние кинотеатры и медиаплееры требуют совпадения имен субтитров и видеофайлов. Для пользователей, имеющих много фильмов или сериалов с большим количеством файлов субтитров, переименование всех названий субтитров вручную является достаточно трудоемким заданием. Именно здесь на помощь приходит Subtitle Renamer. Вы можете легко переименовать имена файлов субтитров в соответствии с именами видеофайлов, выбрав каталог видео и нажав кнопку "Старт". Программа переименует все файлы субтитров.

Программа включает кнопку "Предварительный просмотр" для отображения старых и новых имен файлов перед началом операции переименования. Таким образом, вы можете избежать путаницы в именах всех ваших файлов субтитров.

Можно выбрать один из нескольких методов переименования: