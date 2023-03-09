Subtitle Renamer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,99 Мб
Многие телевизоры Smart-TV, домашние кинотеатры и медиаплееры требуют совпадения имен субтитров и видеофайлов. Для пользователей, имеющих много фильмов или сериалов с большим количеством файлов субтитров, переименование всех названий субтитров вручную является достаточно трудоемким заданием. Именно здесь на помощь приходит Subtitle Renamer. Вы можете легко переименовать имена файлов субтитров в соответствии с именами видеофайлов, выбрав каталог видео и нажав кнопку "Старт". Программа переименует все файлы субтитров.
Программа включает кнопку "Предварительный просмотр" для отображения старых и новых имен файлов перед началом операции переименования. Таким образом, вы можете избежать путаницы в именах всех ваших файлов субтитров.
Можно выбрать один из нескольких методов переименования:
- Все имена файлов субтитров должны соответствовать первому видео.
- Имя N-го файла субтитров должно соответствовать N-му видеоролику.
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