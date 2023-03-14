Text to Image Converter - программа предлагает решение для пользователей, которые хотят преобразовать любой текст в файл изображения. Пользователь вводит текст, выбирает фоновое изображение и шрифт текста. Используя это программное обеспечение, вы можете генерировать изображения одним щелчком мыши. Вам не нужно работать с редакторами изображений для создания текстовых файлов изображений.

Будет полезна в том случае, если вы хотите провести маркетинговую презентацию и вам нужны картинки с текстом над, под или вокруг них; провести образовательный курс или просто создать несколько мемов. Программа способна преобразовывать множество строк текста в файлы изображений. Все, что вам нужно сделать, это загрузить текстовый файл и нажать кнопку START. Приложение сохранит каждую строку текстового файла как отдельный файл изображения, учитывая цвет фона и настройки шрифта, которые вы укажете.

Поддерживаются все популярные форматы изображений, такие как PNG, WebP, JPEG, TIFF, GIF и BMP.