Text to Image Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:8,62 Мб
Text to Image Converter скриншот № 1
Text to Image Converter скриншот № 2

Text to Image Converter - программа предлагает решение для пользователей, которые хотят преобразовать любой текст в файл изображения. Пользователь вводит текст, выбирает фоновое изображение и шрифт текста. Используя это программное обеспечение, вы можете генерировать изображения одним щелчком мыши. Вам не нужно работать с редакторами изображений для создания текстовых файлов изображений.

Будет полезна в том случае, если вы хотите провести маркетинговую презентацию и вам нужны картинки с текстом над, под или вокруг них; провести образовательный курс или просто создать несколько мемов. Программа способна преобразовывать множество строк текста в файлы изображений. Все, что вам нужно сделать, это загрузить текстовый файл и нажать кнопку START. Приложение сохранит каждую строку текстового файла как отдельный файл изображения, учитывая цвет фона и настройки шрифта, которые вы укажете.

Поддерживаются все популярные форматы изображений, такие как PNG, WebP, JPEG, TIFF, GIF и BMP.

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