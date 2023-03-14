Text to Image Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|8,62 Мб
Text to Image Converter - программа предлагает решение для пользователей, которые хотят преобразовать любой текст в файл изображения. Пользователь вводит текст, выбирает фоновое изображение и шрифт текста. Используя это программное обеспечение, вы можете генерировать изображения одним щелчком мыши. Вам не нужно работать с редакторами изображений для создания текстовых файлов изображений.
Будет полезна в том случае, если вы хотите провести маркетинговую презентацию и вам нужны картинки с текстом над, под или вокруг них; провести образовательный курс или просто создать несколько мемов. Программа способна преобразовывать множество строк текста в файлы изображений. Все, что вам нужно сделать, это загрузить текстовый файл и нажать кнопку START. Приложение сохранит каждую строку текстового файла как отдельный файл изображения, учитывая цвет фона и настройки шрифта, которые вы укажете.
Поддерживаются все популярные форматы изображений, такие как PNG, WebP, JPEG, TIFF, GIF и BMP.
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