Watermark Image - инструмент с поддержкой PNG, JPG, BMP, TIF и других типов файлов, позволяющий легко добавлять водяные знаки на изображения.

Vov Watermark Image имеет одно окно, в котором отображаются все доступные опции. Имеется две кнопки, нажав на которые вы можете отдельно загрузить основное изображение и водяной знак. Присутствует функция предварительного просмотра. Кроме того, вы можете настраивать уровень прозрачности водяного знака, причем изменения отображаются в режиме реального времени. В конце можно сохранить новую фотографию, указав выходной каталог, имя файла и формат.

Стоит отметить, что Vov Watermark Image работает и как графический конвертер, поскольку может создавать фотографии с файлами, отличными от оригиналов. Что касается формата файлов, то он хорошо работает с PNG (с прозрачностью или без), JPG, BMP, ICO, EMF, WMF, TIF или TIFF.