Watermark Image для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Печати, водяные знаки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,25 Мб
Watermark Image скриншот № 1

Watermark Image - инструмент с поддержкой PNG, JPG, BMP, TIF и других типов файлов, позволяющий легко добавлять водяные знаки на изображения.

Vov Watermark Image имеет одно окно, в котором отображаются все доступные опции. Имеется две кнопки, нажав на которые вы можете отдельно загрузить основное изображение и водяной знак. Присутствует функция предварительного просмотра. Кроме того, вы можете настраивать уровень прозрачности водяного знака, причем изменения отображаются в режиме реального времени. В конце можно сохранить новую фотографию, указав выходной каталог, имя файла и формат.

Стоит отметить, что Vov Watermark Image работает и как графический конвертер, поскольку может создавать фотографии с файлами, отличными от оригиналов. Что касается формата файлов, то он хорошо работает с PNG (с прозрачностью или без), JPG, BMP, ICO, EMF, WMF, TIF или TIFF.

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