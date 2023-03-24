Watermark Image для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Печати, водяные знаки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,25 Мб
Watermark Image - инструмент с поддержкой PNG, JPG, BMP, TIF и других типов файлов, позволяющий легко добавлять водяные знаки на изображения.
Vov Watermark Image имеет одно окно, в котором отображаются все доступные опции. Имеется две кнопки, нажав на которые вы можете отдельно загрузить основное изображение и водяной знак. Присутствует функция предварительного просмотра. Кроме того, вы можете настраивать уровень прозрачности водяного знака, причем изменения отображаются в режиме реального времени. В конце можно сохранить новую фотографию, указав выходной каталог, имя файла и формат.
Стоит отметить, что Vov Watermark Image работает и как графический конвертер, поскольку может создавать фотографии с файлами, отличными от оригиналов. Что касается формата файлов, то он хорошо работает с PNG (с прозрачностью или без), JPG, BMP, ICO, EMF, WMF, TIF или TIFF.
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