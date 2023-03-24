Watermark Video для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Печати, водяные знаки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,99 Мб
Watermark Video поможет вам наложить водяной знак на ваши клипы, причем список поддерживаемых форматов видео довольно обширен (MP4, MKV, AVI, MPEG, MOV, WMV, FLV и пр.). Пользовательский интерфейс программы включает в себя всего несколько элементов управления - для начала вам нужно выбрать файлы, которые вы хотите обработать. В качестве альтернативы можно использовать функцию перетаскивания, которая пригодится, особенно если вы работаете с ограниченным количеством видео.
Программа поддерживает пакетную обработку, благодаря чему вы можете добавлять столько видео, сколько хотите. Что касается типа водяного знака, вы можете выбрать одну из нескольких позиций: сверху-слева, сверху-справа, снизу-слева и снизу-справа. Также можно выбрать выходной каталог, а также указать наиболее подходящий формат файла вашего клипа с водяным знаком.
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