Watermark Video для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Печати, водяные знаки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,99 Мб
Watermark Video скриншот № 1

Watermark Video поможет вам наложить водяной знак на ваши клипы, причем список поддерживаемых форматов видео довольно обширен (MP4, MKV, AVI, MPEG, MOV, WMV, FLV и пр.). Пользовательский интерфейс программы включает в себя всего несколько элементов управления - для начала вам нужно выбрать файлы, которые вы хотите обработать. В качестве альтернативы можно использовать функцию перетаскивания, которая пригодится, особенно если вы работаете с ограниченным количеством видео.

Программа поддерживает пакетную обработку, благодаря чему вы можете добавлять столько видео, сколько хотите. Что касается типа водяного знака, вы можете выбрать одну из нескольких позиций: сверху-слева, сверху-справа, снизу-слева и снизу-справа. Также можно выбрать выходной каталог, а также указать наиболее подходящий формат файла вашего клипа с водяным знаком.

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