Watermark Video поможет вам наложить водяной знак на ваши клипы, причем список поддерживаемых форматов видео довольно обширен (MP4, MKV, AVI, MPEG, MOV, WMV, FLV и пр.). Пользовательский интерфейс программы включает в себя всего несколько элементов управления - для начала вам нужно выбрать файлы, которые вы хотите обработать. В качестве альтернативы можно использовать функцию перетаскивания, которая пригодится, особенно если вы работаете с ограниченным количеством видео.

Программа поддерживает пакетную обработку, благодаря чему вы можете добавлять столько видео, сколько хотите. Что касается типа водяного знака, вы можете выбрать одну из нескольких позиций: сверху-слева, сверху-справа, снизу-слева и снизу-справа. Также можно выбрать выходной каталог, а также указать наиболее подходящий формат файла вашего клипа с водяным знаком.