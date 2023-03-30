DRS Zoho Mail Backup Tool - удобный способ извлечения и сохранения данных электронной почты Zoho, ее экспорта во множество выходных форматов, таких как PST, EMLX, PDF, EML, MSG, MBOX и др., а также предлагает инкрементное резервное копирование.

Со всеми последними достижениями в почтовых клиентах и платформах, когда пользователям необходимо достичь лучшей совместимости, одним из наиболее распространенных способов сделать это является преобразование данных электронной почты из одного формата в другой, чтобы иметь возможность переносить их с одного клиента на другой. DRS Zoho Mail Backup Tool предоставит вам инструмент для миграции и резервного копирования данных электронной почты Zoho.

Пользователи имеют возможность импортировать свои учетные данные электронной почты Zoho, и это можно сделать через Excel-совместимый формат CSV. Также возможен вход в систему вручную, и пользователи смогут просмотреть иерархическую древовидную структуру своего почтового ящика и соответствующих папок.

Наконец, чтобы сузить поиск и сделать обработку более эффективной, приложение предлагает пользователям специальный модуль фильтрации, который позволит им удалить дубликаты, а также определить предпочтительный временной интервал.