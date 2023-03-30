DRS Zoho Mail Backup Tool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $39.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|23.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DRS Softech
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|165,36 Мб
DRS Zoho Mail Backup Tool - удобный способ извлечения и сохранения данных электронной почты Zoho, ее экспорта во множество выходных форматов, таких как PST, EMLX, PDF, EML, MSG, MBOX и др., а также предлагает инкрементное резервное копирование.
Со всеми последними достижениями в почтовых клиентах и платформах, когда пользователям необходимо достичь лучшей совместимости, одним из наиболее распространенных способов сделать это является преобразование данных электронной почты из одного формата в другой, чтобы иметь возможность переносить их с одного клиента на другой. DRS Zoho Mail Backup Tool предоставит вам инструмент для миграции и резервного копирования данных электронной почты Zoho.
Пользователи имеют возможность импортировать свои учетные данные электронной почты Zoho, и это можно сделать через Excel-совместимый формат CSV. Также возможен вход в систему вручную, и пользователи смогут просмотреть иерархическую древовидную структуру своего почтового ящика и соответствующих папок.
Наконец, чтобы сузить поиск и сделать обработку более эффективной, приложение предлагает пользователям специальный модуль фильтрации, который позволит им удалить дубликаты, а также определить предпочтительный временной интервал.
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