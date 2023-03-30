DRS Zoho Mail Backup Tool для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $39.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:23.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:165,36 Мб
DRS Zoho Mail Backup Tool скриншот № 1

DRS Zoho Mail Backup Tool - удобный способ извлечения и сохранения данных электронной почты Zoho, ее экспорта во множество выходных форматов, таких как PST, EMLX, PDF, EML, MSG, MBOX и др., а также предлагает инкрементное резервное копирование.

Со всеми последними достижениями в почтовых клиентах и платформах, когда пользователям необходимо достичь лучшей совместимости, одним из наиболее распространенных способов сделать это является преобразование данных электронной почты из одного формата в другой, чтобы иметь возможность переносить их с одного клиента на другой. DRS Zoho Mail Backup Tool предоставит вам инструмент для миграции и резервного копирования данных электронной почты Zoho.

Пользователи имеют возможность импортировать свои учетные данные электронной почты Zoho, и это можно сделать через Excel-совместимый формат CSV. Также возможен вход в систему вручную, и пользователи смогут просмотреть иерархическую древовидную структуру своего почтового ящика и соответствующих папок.

Наконец, чтобы сузить поиск и сделать обработку более эффективной, приложение предлагает пользователям специальный модуль фильтрации, который позволит им удалить дубликаты, а также определить предпочтительный временной интервал.

ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.10.39287

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 8.0.7279 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать Paragon Hard Disk ManagerParagon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

скачать WinHexWinHex 20.7

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

скачать AOMEI BackupperAOMEI Backupper 7.1.2

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...

скачать Driver MagicianDriver Magician 5.9

Driver Magician - очень полезная утилита, предназначенная для создания резервных копий,...

Отзывы о программе DRS Zoho Mail Backup Tool

Admin

Отзывов о программе DRS Zoho Mail Backup Tool 23.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв