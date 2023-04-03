Barcode2PDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $87.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Barcode2PDF
|Категории:
|Конверторы - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|71,62 Мб
Barcode2PDF - приложение, с помощью которого пользователи могут оптимизировать процесс сканирования штрих-кодов, позволяя компьютеру автоматически открывать PDF-файлы со штрих-кодами продуктов после сканирования.
Если ваша работа связана со сканированием штрих-кодов и управлением документами, связанными с ними, то такой инструмент, как Barcode2PDF, может оказаться весьма полезным. Подключите сканер штрих-кодов к компьютеру, загрузите приложение, и оно автоматически откроет соответствующие PDF-файлы после сканирования продукта.
Можно подключить сканер штрих-кодов к компьютеру, чтобы воспользоваться всеми преимуществами программы, а можно также вводить коды вручную. Возможно, это не идеальный вариант, но, тем не менее, он хорошо демонстрирует возможности программы.
Перед началом работы, лучше всего выбрать путь, где вы храните PDF-файлы ваших товаров, чтобы программа могла распознать соответствующие документы. После этого вы сможете приступить к сканированию: программа автоматически распознает код и сопоставит его с PDF-файлом.
После сопоставления PDF-файла со штрихкодом программа откроет соответствующий документ. Пользователи смогут перемещаться по документу и просматривать его, а также вносить в него некоторые изменения, которые включают в себя возможность аннотировать документ, а также писать текст поверх него, как в простом редакторе PDF.
Пользователи также смогут распечатать или экспортировать соответствующий документ через программу. Кроме того, можно настроить автоматическое переключение страниц с помощью штрих-кодов.
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...
Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...
Free PDF to Word Converter 3.2.12
Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного...
Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а...
JPG to PDF - программа для преобразования изображений в файлы PDF с возможностью защиты паролем. Поддерживает 87 графических форматов...
Отзывы о программе Barcode2PDF
Admin
Отзывов о программе Barcode2PDF 1.1.3 пока нет, можете добавить...