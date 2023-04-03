Barcode2PDF - приложение, с помощью которого пользователи могут оптимизировать процесс сканирования штрих-кодов, позволяя компьютеру автоматически открывать PDF-файлы со штрих-кодами продуктов после сканирования.

Если ваша работа связана со сканированием штрих-кодов и управлением документами, связанными с ними, то такой инструмент, как Barcode2PDF, может оказаться весьма полезным. Подключите сканер штрих-кодов к компьютеру, загрузите приложение, и оно автоматически откроет соответствующие PDF-файлы после сканирования продукта.

Можно подключить сканер штрих-кодов к компьютеру, чтобы воспользоваться всеми преимуществами программы, а можно также вводить коды вручную. Возможно, это не идеальный вариант, но, тем не менее, он хорошо демонстрирует возможности программы.

Перед началом работы, лучше всего выбрать путь, где вы храните PDF-файлы ваших товаров, чтобы программа могла распознать соответствующие документы. После этого вы сможете приступить к сканированию: программа автоматически распознает код и сопоставит его с PDF-файлом.

После сопоставления PDF-файла со штрихкодом программа откроет соответствующий документ. Пользователи смогут перемещаться по документу и просматривать его, а также вносить в него некоторые изменения, которые включают в себя возможность аннотировать документ, а также писать текст поверх него, как в простом редакторе PDF.

Пользователи также смогут распечатать или экспортировать соответствующий документ через программу. Кроме того, можно настроить автоматическое переключение страниц с помощью штрих-кодов.