MyConverters для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MyConverters LLC
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|7,7 Мб
MyConverters - набор утилит для конвертирования видео, способных извлекать аудио- и видеопотоки из ваших любимых интернет-роликов: поддерживаются такие популярные платформы, как YouTube, Facebook и Twitter.
Интерфейс программы довольно современный, так что пользователи смогут перейти к тому, что им нужно, без лишних хлопот. Раздел "Популярные сайты" сразу же предоставляет быстрые ссылки на сервисы, которыми пользуется большинство пользователей: YouTube, Facebook, Vimeo, Instagram и Twitter и пр., но список поддерживаемых сайтов гораздо больше.
После выбора сайта, приложение откроет в своем интерфейсе своего рода окно браузера, в котором можно перейти к содержимому, которое вы хотите скачать. Интересно, что программа автоматически распознает, когда воспроизводится видео или аудио, и предлагает выбрать желаемое качество загрузки. Прежде чем приступить к загрузке, вам будет предложено выбрать желаемое качество видео/аудио: если вы хотите сэкономить место, хорошим выбором будет загрузка видео более низкого качества.
Кроме того, при загрузке видео у пользователей есть возможность загрузить только аудиодорожку. Это может быть полезно, если вы просто хотите загрузить несколько песен с YouTube, где видео часть практически не имеет значения.
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
Any Video Converter Free 8.0.0
Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и...
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...
Бесплатный видеоконвертор с поддержкой всех популярных видеоформатов, такие как AVI, MOV, MP4,...
Free MP4 to AVI Converter 1.13
Free MP4 to AVI Converter - простой и удобный конвертер для преобразования MP4, M4V и MP4V видеофайлов в формат AVI и MPG (MPEG-1, MPEG-2)...
Мощный конвертер MP4, H.264/MP4 AVC, H.265/HEVC, MTS, MXF, MOV, AVI, DivX, WMV, MKV, FLV, WTV, VOB файлов. Имеются пресеты для...
Отзывы о программе MyConverters
Admin
Отзывов о программе MyConverters 1.1.7.1 пока нет, можете добавить...