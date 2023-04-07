MyConverters - набор утилит для конвертирования видео, способных извлекать аудио- и видеопотоки из ваших любимых интернет-роликов: поддерживаются такие популярные платформы, как YouTube, Facebook и Twitter.

Интерфейс программы довольно современный, так что пользователи смогут перейти к тому, что им нужно, без лишних хлопот. Раздел "Популярные сайты" сразу же предоставляет быстрые ссылки на сервисы, которыми пользуется большинство пользователей: YouTube, Facebook, Vimeo, Instagram и Twitter и пр., но список поддерживаемых сайтов гораздо больше.

После выбора сайта, приложение откроет в своем интерфейсе своего рода окно браузера, в котором можно перейти к содержимому, которое вы хотите скачать. Интересно, что программа автоматически распознает, когда воспроизводится видео или аудио, и предлагает выбрать желаемое качество загрузки. Прежде чем приступить к загрузке, вам будет предложено выбрать желаемое качество видео/аудио: если вы хотите сэкономить место, хорошим выбором будет загрузка видео более низкого качества.

Кроме того, при загрузке видео у пользователей есть возможность загрузить только аудиодорожку. Это может быть полезно, если вы просто хотите загрузить несколько песен с YouTube, где видео часть практически не имеет значения.