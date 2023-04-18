Private Tabs - это дополнение для Firefox, которое позволяет пользователям открывать вкладки приватного просмотра без необходимости переключения в режим приватного просмотра для всего браузера.

Особенность расширения заключается в том, что оно делает доступ к функции приватного просмотра Firefox более удобным. Вам больше не нужно выполнять различные щелчки и открывать новое окно, так как вы можете легко открыть определенную ссылку в новой приватной вкладке. Как только вы закроете вкладку, все будет удалено, поэтому вам не придется тратить дополнительное время на то, чтобы убедиться, что вы удалили историю просмотров, файлы cookie или другие элементы.

После установки расширения вы сможете увидеть опцию открытия новой приватной вкладки в меню правой кнопки мыши. Расширение может предотвратить случайное раскрытие данных просмотра другим людям, которые могут использовать тот же компьютер после вас.

В целом, Private Tabs обеспечивает быстрый и простой способ открыть приватную вкладку без необходимости переключения в режим приватного просмотра. Это не только сэкономит ваше время, но и добавит удобства, если вам регулярно нужно обращаться к функции приватного просмотра в Firefox.