4Easysoft Screen Recorder - приложение для захвата экрана с различными режимами записи и множеством дополнительных возможностей и функций, идеально подходящий для любителей создавать контент или более продвинутых пользователей.

Есть три панели, которые запускают запись видео, аудио и игр. На четвертой представлены несколько методов записи. Например, вы можете использовать запись окна, которая захватывает все, что происходит в выбранном окне; запись с веб-камеры, запись с телефона - метод, позволяющий захватывать экран устройства iOS или Android.

Прежде чем перейти к панели предварительной записи, вы можете воспользоваться дополнительными функциями, такими как размещение водяных знаков и планировщик задач. Также имеется небольшой редактор, позволяющий управлять метаданными, обрезать записи, сжимать их или объединять. Кроме того, среди инструментов редактирования можно найти конвертер файлов.

После выбора метода записи, программа позволяет определить разрешение записи, масштаб или область захвата. Также доступна настройка звука и микрофона, причем эти два параметра присутствуют для большинства методов записи.

В целом, 4Easysoft Screen Recorder - это достойная программа для захвата экрана. Программа поставляется с большим количеством режимов записи и позволяет настраивать даже мельчайшие аспекты записи.