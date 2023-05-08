4Easysoft DVD Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $25.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|4Easysoft Studio
|Категория:
|Запись
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,24 Мб
4Easysoft DVD Creator - программа для записи дисков с базовыми инструментами редактирования, идеально подходящая для пользователей, которые снимают видео, а затем записывают его на диски.
С самого начала 4Easysoft DVD Creator предлагает выбор создания DVD или Blu-ray, до выбора видео для обработки. Программа, поддерживает любой тип видеофайла в качестве входного. Загруженный элемент сначала нужно настроить на тип диска, соотношение сторон и желаемое качество видео.
На следующем шаге выберите, применять ли фоновый шаблон или нет. Эти шаблоны представляют собой тематические рисунки, которые могут сделать ваше видео более художественным. Темы варьируются от семейных и свадебных до путешествий или любой другой модели или категории, которую вы создадите сами или импортируете из Интернета.
Прежде чем приступить к записи, программа позволяет предварительно просмотреть вашу работу, что дает вам представление о том, как будет выглядеть конечный продукт.
Те, кто хочет немного подправить исходный материал, могут воспользоваться меню Power Tool. Например, видеоредактор позволяет повернуть видео или перевернуть его. Кроме того, можно вырезать, обрезать и применять визуальные эффекты, а также регулировать яркость и добавлять водяные знаки. То же самое относится к аудиоредактору и менеджеру субтитров - оба меню похожи, но обладают уникальными качествами.
В заключение можно сказать, что 4Easysoft DVD Creator - это программа, предназначенная для тех, кто предпочитает хранить личные видео на дисках типа DVD или Blu-ray. Она обладает привычным процессом записи и поставляется с приличным набором инструментов, которые могут помочь вам еще больше улучшить ваши клипы.
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