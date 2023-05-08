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4Easysoft DVD Creator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $25.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,24 Мб
4Easysoft DVD Creator скриншот № 1
4Easysoft DVD Creator скриншот № 2
4Easysoft DVD Creator скриншот № 3

4Easysoft DVD Creator - программа для записи дисков с базовыми инструментами редактирования, идеально подходящая для пользователей, которые снимают видео, а затем записывают его на диски.

С самого начала 4Easysoft DVD Creator предлагает выбор создания DVD или Blu-ray, до выбора видео для обработки. Программа, поддерживает любой тип видеофайла в качестве входного. Загруженный элемент сначала нужно настроить на тип диска, соотношение сторон и желаемое качество видео.

На следующем шаге выберите, применять ли фоновый шаблон или нет. Эти шаблоны представляют собой тематические рисунки, которые могут сделать ваше видео более художественным. Темы варьируются от семейных и свадебных до путешествий или любой другой модели или категории, которую вы создадите сами или импортируете из Интернета.

Прежде чем приступить к записи, программа позволяет предварительно просмотреть вашу работу, что дает вам представление о том, как будет выглядеть конечный продукт.

Те, кто хочет немного подправить исходный материал, могут воспользоваться меню Power Tool. Например, видеоредактор позволяет повернуть видео или перевернуть его. Кроме того, можно вырезать, обрезать и применять визуальные эффекты, а также регулировать яркость и добавлять водяные знаки. То же самое относится к аудиоредактору и менеджеру субтитров - оба меню похожи, но обладают уникальными качествами.

В заключение можно сказать, что 4Easysoft DVD Creator - это программа, предназначенная для тех, кто предпочитает хранить личные видео на дисках типа DVD или Blu-ray. Она обладает привычным процессом записи и поставляется с приличным набором инструментов, которые могут помочь вам еще больше улучшить ваши клипы.

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