4Easysoft DVD Creator - программа для записи дисков с базовыми инструментами редактирования, идеально подходящая для пользователей, которые снимают видео, а затем записывают его на диски.

С самого начала 4Easysoft DVD Creator предлагает выбор создания DVD или Blu-ray, до выбора видео для обработки. Программа, поддерживает любой тип видеофайла в качестве входного. Загруженный элемент сначала нужно настроить на тип диска, соотношение сторон и желаемое качество видео.

На следующем шаге выберите, применять ли фоновый шаблон или нет. Эти шаблоны представляют собой тематические рисунки, которые могут сделать ваше видео более художественным. Темы варьируются от семейных и свадебных до путешествий или любой другой модели или категории, которую вы создадите сами или импортируете из Интернета.

Прежде чем приступить к записи, программа позволяет предварительно просмотреть вашу работу, что дает вам представление о том, как будет выглядеть конечный продукт.

Те, кто хочет немного подправить исходный материал, могут воспользоваться меню Power Tool. Например, видеоредактор позволяет повернуть видео или перевернуть его. Кроме того, можно вырезать, обрезать и применять визуальные эффекты, а также регулировать яркость и добавлять водяные знаки. То же самое относится к аудиоредактору и менеджеру субтитров - оба меню похожи, но обладают уникальными качествами.

В заключение можно сказать, что 4Easysoft DVD Creator - это программа, предназначенная для тех, кто предпочитает хранить личные видео на дисках типа DVD или Blu-ray. Она обладает привычным процессом записи и поставляется с приличным набором инструментов, которые могут помочь вам еще больше улучшить ваши клипы.