4Easysoft DVD Ripper для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $21.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|4Easysoft Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,13 Мб
4Easysoft DVD Ripper - позволяет загружать DVD-диски или один из многих поддерживаемых форматов (включая M2TS, MPG, MP4, TS, RM, WMV, MKV, AVI, 3GP, FLV, SWF, MOV, MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, APE, FLAC и AIFF), чтобы затем конвертировать их, используя ряд встроенных пресетов.
Возможен экспорт с использованием некоторых из предоставленных профилей или созданием собственных, так что вы можете конвертировать аудиодорожки и клипы для iPod, iPhone, Apple TV, PSP, PS3, Wii, Xbox, мобильного телефона, Zune и так далее.
С дисков также можно копировать субтитры, просматривать, обрезать видео, вставлять текстовые или графические водяные знаки, регулировать яркость, контрастность и насыщенность. Кроме того, можно делать снимки в формате JPG и открывать содержащую их папку.
В заключение можно сказать, что 4Easysoft DVD Ripper - это полезная программа для копирования DVD-дисков, а также конвертирования аудио и видео файлов из одного формата в другой, используя некоторые из встроенных пресетов.
WinBin2Iso - небольшая бесплатная утилита, предназначенная для быстрого преобразования образов диска с расширением BIN в формат ISO...
DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике...
CDCheck - утилита для обнаружения, предотвращения и восстановления поврежденных файлов на...
DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации...
Усовершенствованная программа для стирания Blu-ray, DVD-RW, DVD+RW и CD-RW-носителей. Есть...
DVD Slim - простая в использовании программа для создания обложек для CD, DVD, VHS, PSP, PS1, PS2, PS3, Xbox, Nintendo Wii, BlueRay и др...
Отзывы о программе 4Easysoft DVD Ripper
Admin
Отзывов о программе 4Easysoft DVD Ripper 1.0.26 пока нет, можете добавить...