4Easysoft DVD Ripper для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $21.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,13 Мб
4Easysoft DVD Ripper скриншот № 1
4Easysoft DVD Ripper скриншот № 2
4Easysoft DVD Ripper скриншот № 3

4Easysoft DVD Ripper - позволяет загружать DVD-диски или один из многих поддерживаемых форматов (включая M2TS, MPG, MP4, TS, RM, WMV, MKV, AVI, 3GP, FLV, SWF, MOV, MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, APE, FLAC и AIFF), чтобы затем конвертировать их, используя ряд встроенных пресетов.

Возможен экспорт с использованием некоторых из предоставленных профилей или созданием собственных, так что вы можете конвертировать аудиодорожки и клипы для iPod, iPhone, Apple TV, PSP, PS3, Wii, Xbox, мобильного телефона, Zune и так далее.

С дисков также можно копировать субтитры, просматривать, обрезать видео, вставлять текстовые или графические водяные знаки, регулировать яркость, контрастность и насыщенность. Кроме того, можно делать снимки в формате JPG и открывать содержащую их папку.

В заключение можно сказать, что 4Easysoft DVD Ripper - это полезная программа для копирования DVD-дисков, а также конвертирования аудио и видео файлов из одного формата в другой, используя некоторые из встроенных пресетов.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать WinBin2IsoWinBin2Iso 6.06

WinBin2Iso - небольшая бесплатная утилита, предназначенная для быстрого преобразования образов диска с расширением BIN в формат ISO...

скачать DVD Drive RepairDVD Drive Repair 9.0.3.2020

DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике...

скачать CDCheckCDCheck 3.1.14.0

CDCheck - утилита для обнаружения, предотвращения и восстановления поврежденных файлов на...

скачать DVDInfoProDVDInfoPro 7.7.0.2

DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации...

скачать Active DVD EraserActive DVD Eraser 2.0.1.0

Усовершенствованная программа для стирания Blu-ray, DVD-RW, DVD+RW и CD-RW-носителей. Есть...

скачать DVD Slim FreeDVD Slim Free 2.8.0.3

DVD Slim - простая в использовании программа для создания обложек для CD, DVD, VHS, PSP, PS1, PS2, PS3, Xbox, Nintendo Wii, BlueRay и др...

Отзывы о программе 4Easysoft DVD Ripper

Admin

Отзывов о программе 4Easysoft DVD Ripper 1.0.26 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв