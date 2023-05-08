4Easysoft DVD Ripper - позволяет загружать DVD-диски или один из многих поддерживаемых форматов (включая M2TS, MPG, MP4, TS, RM, WMV, MKV, AVI, 3GP, FLV, SWF, MOV, MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, APE, FLAC и AIFF), чтобы затем конвертировать их, используя ряд встроенных пресетов.

Возможен экспорт с использованием некоторых из предоставленных профилей или созданием собственных, так что вы можете конвертировать аудиодорожки и клипы для iPod, iPhone, Apple TV, PSP, PS3, Wii, Xbox, мобильного телефона, Zune и так далее.

С дисков также можно копировать субтитры, просматривать, обрезать видео, вставлять текстовые или графические водяные знаки, регулировать яркость, контрастность и насыщенность. Кроме того, можно делать снимки в формате JPG и открывать содержащую их папку.

В заключение можно сказать, что 4Easysoft DVD Ripper - это полезная программа для копирования DVD-дисков, а также конвертирования аудио и видео файлов из одного формата в другой, используя некоторые из встроенных пресетов.