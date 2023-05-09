4Easysoft iPhone Data Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $109.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|4Easysoft Studio
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,03 Мб
4Easysoft iPhone Data Recovery - мощная программа, которая предоставляет три режима для восстановления удаленных или потерянных данных с устройств iOS или резервной копии iTunes/iCloud. С помощью функции предварительного просмотра вы можете выбрать нужные файлы или элементы для возвращения на ваши устройства.
- Восстановление с устройств iOS. В этом режиме выполняется глубокое сканирование устройств и восстановление данных со всех моделей и версий систем iOS iPhone/iPad/iPod, включая последнюю iOS 15. Независимо от того, хотите ли вы восстановить данные по умолчанию или из сторонних приложений, вы можете предварительно просмотреть все файлы резервных копий, чтобы извлечь нужный.
- Восстановление из резервной копии iTunes. Если на вашем iTunes сохранены резервные копии, этот режим восстановления поможет вам легко извлечь выбранные данные на компьютер. Когда вы хотите восстановить историю версий файлов из iTunes, программа создаст новые файлы, а не заменит прежние.
- Восстановление из резервной копии iCloud. Если ваши системные файлы повреждены или потеряны, вы можете просто восстановить потерянные данные из iCloud после входа в свою учетную запись iCloud. Затем вы можете загрузить и восстановить все данные, которые были синхронизированы с iCloud ранее.
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