EximiousSoft Banner Maker Pro для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:41,28 Мб
EximiousSoft Banner Maker Pro скриншот № 1
EximiousSoft Banner Maker Pro скриншот № 2
EximiousSoft Banner Maker Pro скриншот № 3

EximiousSoft Banner Maker Pro - многофункциональныq конструктор с достаточным количеством шаблонов, который поможет вам без особых хлопот разработать привлекательные баннеры, заголовки, кнопки и GIF-анимацию для печати в Интернете или на принтере.

Помимо продуманного графического интерфейса, EximiousSoft Banner Maker Pro предлагает все необходимые инструменты для рисования. Идет ли речь о манипулировании объектами, создании узоров, изменении и настройке макета, вставке и редактировании текста, создании контуров - все это здесь, под рукой. Кроме того, приложение поддерживает многослойность.

Доступно более 500 редактируемых шаблонов баннеров и 200 высококачественных шаблонов веб-кнопок, а также 5000 предустановленных символов. Кроме того, присутствует множество визуальных эффектов перехода, что очень удобно, если вы планируете создавать GIF-баннеры или анимацию. Другими словами, с EximiousSoft Banner Maker Pro вы получите те привлекательные элементы, которые вам нужны для вдохновения.

С помощью EximiousSoft Banner Maker Pro можно создавать высококачественные и высокоэффективные баннеры и различные рекламные материалы, такие как логотипы, кнопки, заголовки, имиджевые объявления и т.д. Благодаря мощному механизму рендеринга и обширной коллекции фильтров, создание привлекательных баннеров становится проще для любого пользователя.

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