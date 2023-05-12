EximiousSoft Banner Maker Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EximiousSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|41,28 Мб
EximiousSoft Banner Maker Pro - многофункциональныq конструктор с достаточным количеством шаблонов, который поможет вам без особых хлопот разработать привлекательные баннеры, заголовки, кнопки и GIF-анимацию для печати в Интернете или на принтере.
Помимо продуманного графического интерфейса, EximiousSoft Banner Maker Pro предлагает все необходимые инструменты для рисования. Идет ли речь о манипулировании объектами, создании узоров, изменении и настройке макета, вставке и редактировании текста, создании контуров - все это здесь, под рукой. Кроме того, приложение поддерживает многослойность.
Доступно более 500 редактируемых шаблонов баннеров и 200 высококачественных шаблонов веб-кнопок, а также 5000 предустановленных символов. Кроме того, присутствует множество визуальных эффектов перехода, что очень удобно, если вы планируете создавать GIF-баннеры или анимацию. Другими словами, с EximiousSoft Banner Maker Pro вы получите те привлекательные элементы, которые вам нужны для вдохновения.
С помощью EximiousSoft Banner Maker Pro можно создавать высококачественные и высокоэффективные баннеры и различные рекламные материалы, такие как логотипы, кнопки, заголовки, имиджевые объявления и т.д. Благодаря мощному механизму рендеринга и обширной коллекции фильтров, создание привлекательных баннеров становится проще для любого пользователя.
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